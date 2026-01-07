Gerardo Antonio Fernández: “Hoy construir cuesta tres veces más que en 2020, en dólares”

El sector de la construcción atraviesa un momento de fuerte reacomodamiento, marcado por el encarecimiento en dólares y la falta de crédito. Según explicó Gerardo Antonio Fernández, el presidente de la Cámara de Pymes Constructoras, en diálogo con Canal E “lamentablemente hoy construir cuesta tres veces más que en 2020, en dólares”, aunque aclaró que el mercado aún no terminó de estabilizarse.

El dirigente sectorial señaló que a fines de 2023 los precios se ajustaron con un dólar de referencia que nunca se concretó. “Quedamos caros en dólares y el mercado todavía no consolidó el valor del metro cuadrado”, afirmó. Esa situación impacta directamente en la decisión de construir o comprar. “El que pensaba pagar 800 o 1.000 dólares el metro hoy se encuentra con 1.600 y no está dispuesto”, explicó.

Pese a que existen consultas y expectativas, Fernández fue claro: “El sector no está holgado ni trabajando plenamente, está en un proceso de reacomodamiento”.

Falta de crédito y precios que no convalida la demanda

Uno de los principales obstáculos es el financiamiento. “Hoy tenemos oferta y demanda resentidas”, señaló Fernández, y detalló: “La demanda está frenada porque no hay convalidación de precios y porque no hay crédito”. Si bien existen líneas hipotecarias incipientes, aclaró que “son insignificantes y no mueven la aguja del sector”.

Sin acceso al crédito, el mercado queda limitado a compradores con ahorro propio. “Para una vivienda media se necesita financiamiento, y eso hoy no existe”, sostuvo. Del lado de la oferta, la situación no es mejor: “Al no haber demanda, la oferta está retraída”.

Incluso, algunos desarrolladores debieron vender por debajo del costo. “Hubo quienes vendieron departamentos a pérdida para poder sostenerse”, explicó, describiendo un proceso que lentamente comienza a ordenarse. En ese sentido, aclaró que los materiales no bajaron, pero “han dejado de subir”, lo que permitió cierta recomposición frente a la inflación.

Orden macroeconómico, inversiones que no llegan y obra pública local

Fernández valoró el ordenamiento macroeconómico, aunque pidió tiempo. “Vivir en inflación desacomoda al comprador, al banco y a todo el sistema”, afirmó, y agregó: “Una inflación a la baja, a la larga, termina siendo beneficiosa para todos”.

Sin embargo, advirtió que el rebote aún no llega. “Las inversiones de gran escala todavía no han aparecido”, señaló, salvo casos puntuales como Vaca Muerta. “Argentina es una opción de inversión, pero eso todavía está en los escritorios”, remarcó.

En cuanto a la obra pública, destacó el rol de provincias y municipios. “Los gobernadores han sido los grandes contenedores sociales”, afirmó, al explicar que absorbieron parte de las obras nacionales paralizadas. No obstante, alertó que hacia fines de 2025 la caída de la recaudación obligó a frenar el ritmo. “Se sigue trabajando, pero más lento”, concluyó.

