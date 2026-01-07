China denunció que Estados Unidos "acosa" a Venezuela para que rompa alianzas

China criticó el supuesto llamado de la administración Trump para que Venezuela rompa sus alianzas con rivales de EE.UU., y calificó la iniciativa como un “acto de intimidación”.

“El uso descarado de la fuerza por parte de EE.UU. contra Venezuela y el pedido de que el país favorezca a Estados Unidos al gestionar sus propios recursos petroleros es un típico acto de intimidación”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, a periodistas durante una conferencia regular en Pekín el miércoles. “Quiero subrayar que China y otros países tienen derechos legítimos en Venezuela, que deben ser protegidos”.

Los comentarios siguen a informes que señalan que la Casa Blanca exige que Venezuela reduzca sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba tras la captura del líder Nicolás Maduro durante el fin de semana.

La medida de EE.UU., reportada por ABC News y el New York Times, representa un desafío a la presencia de China en América Latina en momentos que las dos mayores economías del mundo buscan estabilizar sus vínculos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, se preparan para volver a reunirse en abril, tras alcanzar una tregua comercial a fines del año pasado.

ABC News informó que se le dijo a Venezuela que expulsara a los cuatro países y cortara los vínculos económicos, citando a tres personas no identificadas familiarizadas con el tema. Un informe separado del New York Times, que citó a funcionarios estadounidenses no especificados, señaló que Washington está presionando a la líder interina Delcy Rodríguez para que expulse a espías y personal militar de esos países, aunque se permitiría que algunos diplomáticos permanezcan.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los informes.

No está claro en qué medida EE.UU. buscaría excluir a China, Rusia y otros países de la economía venezolana. Cualquier intento de cortar esos vínculos representaría una realineación política completa para Venezuela, que ha dependido en gran medida de ese grupo para su estabilidad económica y de seguridad en los últimos años, tanto bajo el gobierno de Maduro como el de su predecesor, Hugo Chávez.

Si bien altos funcionarios estadounidenses han dicho que EE.UU. no busca ocupar Venezuela tras la captura de Maduro, Trump ha dejado en claro en reiteradas ocasiones que pretende desempeñar un papel central en su futuro, y que gran parte de ese futuro estaría financiado por ingresos petroleros.

Trump dijo el martes por la noche que Venezuela comenzaría enviando a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo, con un valor superior a US$2.800 millones a los precios de referencia actuales del West Texas Intermediate, y declaró que se venderían a precio de mercado. La administración planea reunirse con empresas petroleras estadounidenses durante la próxima semana para analizar inversiones en el país sudamericano.

El aumento del protagonismo de EE.UU. en América Latina podría llevar a China a recalibrar su estrategia regional, aunque es probable que evite una confrontación directa con Washington. Pekín ha profundizado sus vínculos comerciales y económicos en América Latina durante más de una década, en su búsqueda por expandir su influencia global y asegurar recursos críticos.

Venezuela, en particular, mantiene lazos estrechos con Pekín, que en 2023 elevó la relación a una “asociación estratégica integral para todo clima”. China es el mayor comprador de crudo venezolano y su principal acreedor, y ha respaldado de forma constante al gobierno de Maduro, además de ofrecerle apoyo frente a las sanciones y el aislamiento impuestos por EE.UU.

Más que crudo

“China tendrá que reaccionar; no puede arriesgarse a ser vista como débil”, dijo Dylan Loh, profesor asociado de la Universidad Tecnológica de Nanyang. Loh señaló que la tensión podría afectar futuras negociaciones comerciales, incluso si es poco probable que interrumpa de inmediato la tregua.

“EE.UU. verá esto como una ficha de negociación. También podría buscar alcanzar un acuerdo con China para seguir vendiendo petróleo y permitir que Venezuela pague sus préstamos”, dijo.

Para algunos, la maniobra se percibe como algo más que una disputa por el suministro energético. Josef Gregory Mahoney, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Normal del Este de China, describió la estrategia de EE.UU. como un juego destinado a establecer el dominio regional mientras neutraliza la influencia extranjera en el hemisferio occidental.

“Cabe imaginar que parte del objetivo sea obtener control no solo sobre el petróleo, sino también sobre la riqueza en minerales estratégicos”, dijo Mahoney. Advirtió que forzar una salida china sentaría un “mal precedente” para las inversiones en toda América Latina y podría desencadenar un ciclo de represalias.

“Si se llega al punto en que China sea obligada a salir, entonces podríamos ver algún tipo de reciprocidad, como la incautación de activos estadounidenses o algún tipo de litigio para recuperar valor”, añadió Mahoney.

