Trump convoca a empresas para reactivar la industria petrolera de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con ejecutivos del sector energético en la Casa Blanca la próxima semana, con el objetivo de lograr la participación de empresas occidentales en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana.

Según dos personas familiarizadas con el asunto, las partes han discutido la posibilidad de celebrar una reunión el jueves por la mañana, en la que participarían Trump, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum. Según un funcionario de la Casa Blanca, la fecha aún no es definitiva.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también podría asistir a la reunión prevista, según las personas, que pidieron permanecer en el anonimato debido a que las deliberaciones son privadas.

La petrolera estatal de Venezuela PDVSA confirmó la venta de crudo a Estados Unidos

Las conversaciones reflejan el interés de Trump por asegurar las gigantescas reservas petroleras de Venezuela como una fuente potencial de ingresos y una oportunidad para ampliar el dominio energético de EE.UU. Se producen pocos días después de la operación militar estadounidense que condujo a la captura del líder Nicolás Maduro.

Sin embargo, algunas empresas petroleras se muestran cautelosas ante la posibilidad de invertir decenas de miles de millones de dólares en el país durante la próxima década para revitalizar los oleoductos, las estaciones de bombeo y las instalaciones de procesamiento que conforman su infraestructura petrolera, envejecida y deteriorada. Los ejecutivos buscan garantías de seguridad física y financiera en medio de la creciente preocupación por la estabilidad de un gobierno post-Maduro.

Exxon Mobil Corp. y ConocoPhillips operaban anteriormente en Venezuela, pero se retiraron después de que sus activos fueran nacionalizados por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, a mediados de la década de 2000. Chevron Corp. opera actualmente en Venezuela con una licencia especial del gobierno estadounidense.

Producción de Venezuela

Venezuela produce hoy alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, muy lejos de su nivel máximo alcanzado en la década de 1970. Solo para mantener la producción actual se requerirían US$53.000 millones de inversión durante los próximos 15 años, según indicaron los analistas de Rystad Energy en una nota.

Se espera que Wright se reúna por separado con ejecutivos de las principales compañías petroleras durante la Conferencia de Energía, Tecnología Limpia y Servicios Públicos de Goldman Sachs, que se celebrará el miércoles en Miami, según informó el funcionario de la Casa Blanca.

Está prevista la asistencia a la conferencia de representantes de Chevron, ConocoPhillips y otras empresas.

Algunos representantes de las petroleras han señalado que necesitarían garantías adicionales sobre la estabilidad política en Venezuela y la seguridad de su personal y sus activos, según indicaron estas personas.

También han expresado su preocupación por las reuniones de todo el sector, que limitan su capacidad para hablar con franqueza sin infringir la ley antimonopolio de EE.UU. En el contexto actual, una reunión de este tipo también podría interpretarse como un respaldo a los planes de Trump de utilizar a las petroleras occidentales para reconstruir el sector petrolero venezolano.

