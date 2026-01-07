La petrolera estatal de Venezuela PDVSA confirmó la venta de crudo a Estados Unidos

La empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) informó este miércoles 7 de enero que se encuentra negociando la venta de crudo a Estados Unidos, tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de que controlará la comercialización de petróleo venezolano "indefinidamente".

En un comunicado, la petrolera venezolana anunció que "cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, añadió.

El precio del petróleo cede tras las declaraciones de Donald Trump sobre los envíos de barriles a EE.UU

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, había declarado más temprano que su país controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente".

Este martes, Trump había anunciado que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que los ingresos serán "controlados" por él.

Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, calculados en unos 303.000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados, según AFP.

Los planes de Estados Unidos para el petróleo de Venezuela

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está retenido y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela al mercado", afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.

"A medida de que avancemos con el gobierno, habilitaremos la importación de piezas, equipos y servicios para de alguna manera evitar que la industria colapse, estabilizar la producción y, tan rápido como sea posible, volver a ver su crecimiento", explicó.

El funcionario señaló que para la recuperación de la producción petrolera por encima de los tres millones de barriles diarios (mbd) se requieren "decenas de miles de millones y un tiempo significativo".

En el corto y mediano plazo podrían lograrse varios cientos de miles de barriles de crudo "con el despliegue de un pequeño capital, repuestos y gente que intente revitalizar parte de lo que existe", añadió Wright.

LM