La detención de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses generó en las primeras horas de ayer una reacción dispar en las cotizaciones en Wall Street con alzas de los papeles de petroleras norteamericanas y paralelamente, la baja de algunas compañías del sector energético chino,

Asi, las petroleras norteamericanas que subían ante la posibilidad de retomar operaciones en Venezuela, al tiempo que el petróleo se mantenía relativamente estable tras la decisión de la OPEP de no alterar su oferta hasta el mes de abril.

Crisis en Venezuela: por qué el petróleo no tendrá un impacto inmediato en los precios globales

En ese contexto, las alzas fueron lideradas por Chevron, que avanzó un 7,6%, y ConocoPhillips, con una suba del 7,2%. También se destacaron ExxonMobil, que ganó un 4,1%, y las empresas de servicios petroleros Schlumberger (+9,3%) y Halliburton (+8,9%). A su vez, las firmas vinculadas a la refinación y el transporte de combustibles acompañaron la tendencia positiva, con subas en Valero Energy (+5,8%) y Marathon Petroleum (+5,3%).

El dato positivo de las petroleras incluso empujó la cotización de los principales índices de Wall Street que cerraron la rueda del 5 de enero en alza (+0,70%). Desde el departamento de Research de Capital Markets Argentina argumentaron que -por ahora- "el mercado minimiza el impacto de la intervención de EE. UU. en Venezuela. El sector energético lideró las ganancias ante expectativas de inversión en la reconstrucción petrolera del país. Chevron subió cerca de 5%, beneficiada por su presencia local, mientras que Exxon Mobil avanzó alrededor de 2%", comentaron.

En tanto, las petroleras que se vieron en baja fueron las chinas. En efecto, en las bolsas asiáticas, particularmente en Hong Kong, los papeles del sector energético registraron fuertes caídas en el arranque de la primera semana de enero 2026 ante el temor de que el cambio político en Venezuela y la injerencia estadounidense limiten el acceso de China al crudo venezolano.

De este modo, las acciones de PetroChina retrocedieron cerca de un 5%, mientras que Cnooc cayó en torno al 4%, reflejando la preocupación de los inversores por una eventual interrupción del suministro energético desde el país sudamericano.

El crudo venezolano representa entre el 5% y el 8% del total de importaciones de petróleo de China, que es valorado por sus refinerías, ya que están especialmente diseñadas para procesar el crudo más pesado y espeso que produce Venezuela.

El cambio político en Venezuela y la injerencia de Estados Unidos amenazan con interrumpir esta relación de suministro, afectando directamente a los fabricantes de combustible chinos al desvalorizarse las instalaciones capaces de manejar este tipo específico de petróleo crudo.

En el plano local, desde Rava Bursátil señalaron que las acciones de empresas energéticas locales atraviesan una etapa de lateralización a la espera de definiciones sobre el precio internacional del crudo. "Si bien firmas como Vista e YPF poseen fundamentos sólidos, su rentabilidad futura depende de un valor del petróleo superior a ciertos umbrales", explicaron.

En cuanto a la apertura de los mercados globales este martes 6 de enero, volvieron a mostrar un repunte en tanto los inversores acumularon apuestas tecnológicas vinculadas a la IA, y los precios del petróleo se estabilizaron tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, tal como señala la agencia AFP.

Hong Kong, Tokio, Shanghái, Taipéi, Singapur y Yakarta sumaron más del uno por ciento de ganancias hoy, mientras que también hubo ganancias saludables en Manila y Wellington. En tanto, Mumbai, Sídney y Bangkok cayeron. Londres abrió con más ganancias un día después de terminar en un récord, mientras que París y Frankfurt también avanzaron.

Por su parte, este martes los precios del petróleo cayeron, habiendo subido un 1,7 por ciento el lunes mientras se sopesaba el impacto de los acontecimientos en Venezuela.

Vale señalar que, aunque el país caribeño cuenta con aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, sumándose a un excedente de oferta existente, los observadores señalan que un rápido aumento de la producción se vería obstaculizado por varios problemas, incluyendo su infraestructura en deterioro, bajos precios e incertidumbre política.

El oro y la plata extienden su rally de suba en el comienzo del 2026

Por su parte, los metales preciosos siguen actuando como refugio ante la incertidumbre geopolítica.

Así, el oro y la plata treparon con fuerza ( la plata sube 4% y el oro 2%), marcando un clásico movimiento de cobertura, mientras el dólar revirtió parte de sus avances tras nuevos datos que reforzaron las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.

Algunos apuntes para inversores: A qué cedears conviene prestarle atención

Si bien aún es temprano para determinar qué implicancias concretas podría tener el actual escenario para la economía venezolana o cuál será, en la práctica, el rol que asumirán las empresas estadounidenses, desde IOL explicaron que "las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump permiten inferir que, de materializarse un proceso de apertura y reconstrucción, la oportunidad sería significativa para los grandes grupos energéticos de Estados Unidos".

En ese sentido, recomiendan que el inversor local, tiene a mano una vía eficiente para posicionarse ante este acontecimiento a través de los CEDEARs.

A continuación, van 4 de ellos seleccionados por su departamento de Inversiones:

1. Las "Majors" con Ventaja Estratégica

Son las grandes integradas con capacidad financiera para liderar la reconstrucción.

Chevron (CVX): Es la gran ganadora teórica. Mantuvo licencias activas y presencia en el país incluso en los momentos más tensos, lo que le permitiría acelerar la producción.

ExxonMobil (XOM): La mayor petrolera de EE. UU. cuenta con el músculo financiero necesario para las inversiones de gran escala que Trump ha prometido incentivar.

2. Servicios Petroleros e Ingeniería

La infraestructura venezolana está obsoleta. La perforación y rehabilitación de pozos antiguos será la primera fase del proceso.

Schlumberger (SLB) y Halliburton (HAL): Estas compañías proveen el know-how técnico y la tecnología de perforación. Sin sus servicios, la recuperación de la capacidad instalada en Venezuela es imposible.

3. Refinación en la Costa del Golfo

El petróleo venezolano es pesado y requiere procesos complejos.

Phillips 66 (PSX): Posee refinerías sofisticadas diseñadas específicamente para procesar crudos pesados. Una mayor disponibilidad de barriles venezolanos en la Costa del Golfo mejora sus márgenes operativos.

4. Diversificación con el ETF XLE

Para quienes prefieren no elegir una sola empresa, el CEDEAR del Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ofrece exposición a todas las compañías anteriores en un solo activo, capturando el movimiento general del complejo energético estadounidense.

