Crisis en Venezuela: por qué el petróleo no tendrá un impacto inmediato en los precios globales

En diálogo con Canal E, el especialista en petróleo y energía Luis Bolomo aseguró que la crisis en Venezuela no provocará un salto significativo en el precio del petróleo, pese al impacto político y mediático internacional.

La situación en Venezuela volvió a sacudir el tablero geopolítico, pero su efecto sobre el mercado energético sería limitado. Bolomo explicó que el precio del petróleo se mantiene estable gracias a la alta producción estadounidense. “El precio del petróleo y el gas se mantenían estables porque había una gran producción de petróleo en Estados Unidos”, recordó, señalando además el rol regulador de la OPEP.

Venezuela, que supo producir hasta 3,5 millones de barriles diarios, hoy apenas alcanza los 900.000. Según Bolomo, incluso si se cumple el escenario planteado por Donald Trump, el impacto sería gradual. “Es posible que la producción aumente a 1.800.000 barriles de petróleo en los próximos dos años”, afirmó, aclarando que ese volumen “no movería demasiado el precio” en el mercado internacional.

El especialista también remarcó la ausencia de reacciones fuertes de las grandes potencias. “No hubo reacciones importantes desde el punto de vista geopolítico ni de Rusia ni de China”, señaló, pese a los intereses que ambos países mantienen en el sector energético venezolano. A su juicio, lo ocurrido “va a producir un cambio de jugadores y un incremento paulatino de la producción, pero no una modificación brusca del mercado”.

Producción venezolana y volatilidad acotada

Bolomo fue categórico al descartar que la baja producción venezolana sea consecuencia directa de sanciones recientes. “Esta baja de petróleo es consecuencia de la falta de eficiencia y de la falta de inversión”, explicó. Comparó la situación con Argentina y Vaca Muerta: “Si no invertís fuertemente, no tenés posibilidad de desarrollarla”.

La salida de grandes petroleras internacionales y políticas internas poco favorables terminaron afectando seriamente la producción. “Al retirarse las grandes compañías petroleras, la producción cayó irremediablemente”, sostuvo. En ese marco, anticipó solo una volatilidad pasajera en los mercados financieros. “Puede haber cierta volatilidad unos días en las bolsas de Nueva York o Londres, pero no más que eso”, aclaró.

Vaca Muerta y el futuro energético argentino

En contraste, Bolomo destacó el momento energético de Argentina. “Vaca Muerta está cumpliendo un rol súper importante”, afirmó. Según explicó, el país pasará a tener en 2025 un superávit energético cercano a los 7.000 millones de dólares, tras años de déficit. “Se dejó de importar gas y se empezó a exportar petróleo y gas”, detalló.

Además, resaltó la reversión del gasoducto hacia Brasil y la llegada de buques de licuefacción. “Va a incrementar la exportación de gas LNG en unos 12.000 o 14.000 millones de dólares”, aseguró. Sin embargo, advirtió que el desarrollo debe ser rápido. “Cuando digo rápido, hablo de dos años, no de diez”, alertó, recordando que nuevas tecnologías energéticas podrían cambiar el escenario global.

