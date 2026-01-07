Los precios internacionales del petróleo ampliaron las pérdidas este miércoles luego de que el presidente de Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos. La noticia alivió temores sobre restricciones de oferta y profundizó la presión bajista sobre la materia prima, en un contexto de mercados financieros que muestran señales mixtas tras un inicio de año récord.

El precio del petróleo retrocede luego de la intervención de EE.UU en Venezuela: qué puede pasar con el crudo

El retroceso del crudo impactó de lleno en las acciones de las grandes petroleras europeas: BP y Shell registraron caídas superiores al 3% en la Bolsa de Londres, según detalla la agencia AFP. En paralelo, las principales plazas bursátiles del continente mostraron comportamientos dispares, con Frankfurt marcando un máximo histórico por encima de los 25.000 puntos, mientras Londres retrocedió y París cerró prácticamente sin cambios.

El anuncio de Trump y su impacto en el mercado petrolero

La baja del petróleo se aceleró luego de que Trump informara, a través de su red Truth Social, que las “autoridades interinas” de Venezuela entregarían millones de barriles de crudo “de alta calidad” a Estados Unidos. Según el mandatario, el petróleo sería vendido a precio de mercado y los fondos quedarían bajo control de Washington para ser utilizados “en beneficio del pueblo venezolano y estadounidense”.

Los analistas interpretaron que el acuerdo reduce el riesgo de que Caracas deba recortar producción por su limitada capacidad de almacenamiento, lo que aportó alivio inmediato al mercado. Sin embargo, también advirtieron que el panorama general sigue siendo bajista. “Este movimiento confirma que el precio del petróleo continúa siendo extremadamente sensible a cualquier cambio en la dinámica de la oferta”, señaló Kathleen Brooks, directora de investigación del grupo de trading XTB.

Más oferta y presión bajista: el rol de la OPEP+

A la noticia proveniente de Venezuela se suma el contexto de mayor oferta global tras el reciente acuerdo de la OPEP+ para aumentar la producción. El mercado, que ya venía bien abastecido, enfrenta ahora nuevas señales que refuerzan la expectativa de precios más bajos en el corto plazo.

Vaca Muerta y el "efecto Venezuela": del shock de precios a la amenaza de perder la zona de paz

Si bien Venezuela posee cerca de una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, los especialistas advierten que un aumento rápido de la producción enfrenta fuertes limitaciones: infraestructura deteriorada, necesidad de inversiones, bajos precios internacionales e incertidumbre política.

Bolsas globales volátiles tras un arranque récord

En los mercados accionarios, la jornada fue volátil. Frankfurt volvió a destacarse con una suba poco habitual, impulsada por acciones industriales y tecnológicas, mientras que Londres y París mostraron mayor cautela. En Asia, Shanghái cerró levemente en alza, Hong Kong retrocedió y Tokio cayó más de 1%, afectada por nuevos controles de exportación impuestos por China sobre productos con potencial uso militar.

A pesar del aumento de las tensiones geopolíticas, el clima general en los mercados sigue siendo constructivo. “Los inversores continúan enfocados en un escenario de crecimiento económico resiliente y expansión de las ganancias corporativas, en línea con lo que impulsó al mercado durante el año pasado”, explicó Michael Brown, estratega senior de investigación de Pepperstone.

El analista destacó además que el optimismo se apoya en “las expectativas de un contexto monetario y fiscal considerablemente más laxo durante los próximos doce meses”, un factor clave para sostener el apetito por activos de riesgo.

Principales precios de índices y bolsas este miércoles 7 de enero

Según datos de la agencia internacional de noticias AFP, estas eran las cotizaciones a las 11 horas GMT:

- West Texas Intermediate: Baja un 0,7 por ciento hasta 56,73 dólares por barril

- Brent North Sea Crude: Caída del 0,4 por ciento hasta 60,47 dólares por barril

- Londres - FTSE 100: BAJA un 0,6 por ciento hasta los 10.058,55 puntos

- París - CAC 40: PLANO a 8.240,23

- Frankfurt - DAX: Subió un 0,7 por ciento hasta 25.057,40

- Tokio - Nikkei 225: BAJA un 1,1 por ciento hasta 51.961,98 (cerca)

- Hong Kong - Índice Hang Seng: BAJA un 0,9 por ciento hasta 26.458,95 (cierre)

- Shanghái - Compuesto Total: Subió un 0,1 por ciento hasta 4.085,77 (cierre)

- Nueva York - Dow: Subió un 1,0 % hasta 49.462,08 (cierre)

