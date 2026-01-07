miércoles 07 de enero de 2026
POLITICA
La situación en Venezuela

Javier Milei sobre Nicolás Maduro: "Los únicos que lo aman son los zurdos con OSDE"

El Presidente se enojó con quienes critican a los venezolanos en Argentina que celebran el operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro.

Milei en Neura
Milei en Neura | Captura TV

Remarcando especialmente la "r" en la palabra "zurdos", el presidente Javier Milei retomó su estilo más chocante para referirse a quienes están "quejándose" porque los venezolanos en Argentina celebran la captura de Nicolás Maduro.

"No hay nada más ridículo que ver a un zurdo explicándole a los venezolanos que están mal por festejar la caída del dictador. Los que vivieron el comunismo lo odian, y los únicos que lo aman son los zurdos con OSDE", dijo en una entrevista con el streaming oficialista Neura.

En desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

LT

También te puede interesar
En esta Nota