Javier Milei sobre Nicolás Maduro: "Los únicos que lo aman son los zurdos con OSDE"

Remarcando especialmente la "r" en la palabra "zurdos", el presidente Javier Milei retomó su estilo más chocante para referirse a quienes están "quejándose" porque los venezolanos en Argentina celebran la captura de Nicolás Maduro.

"No hay nada más ridículo que ver a un zurdo explicándole a los venezolanos que están mal por festejar la caída del dictador. Los que vivieron el comunismo lo odian, y los únicos que lo aman son los zurdos con OSDE", dijo en una entrevista con el streaming oficialista Neura.

En desarrollo...

