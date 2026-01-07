Warner Bros. rechaza la nueva oferta de Paramount y ratifica acuerdo con Netflix

Warner Bros. Discovery Inc. rechazó una oferta de adquisición modificada de Paramount Skydance Corp. y alentó a los accionistas a mantener el acuerdo que tiene con Netflix Inc., al expresar escepticismo sobre la capacidad del oferente de concretar lo que, según dijo, sería en la práctica la mayor compra apalancada de la historia.

El desaire se produjo después de que el multimillonario Larry Ellison dijera que garantizaría personalmente US$40.400 millones en financiamiento de capital para la oferta hostil de Paramount de comprar acciones a US$30 cada una. El directorio de Warner afirmó el miércoles, en una carta a los accionistas, que duda de que Paramount pueda cerrar la operación y que su propuesta conlleva riesgos e incertidumbres significativos en comparación con la oferta de Netflix de US$27,75 por acción en efectivo y acciones por una parte de la compañía.

Netflix refinanció su deuda para avanzar en su oferta por Warner

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El financiamiento de Paramount para la operación sigue siendo un punto clave de fricción. El directorio de Warner Bros. reiteró sus preocupaciones por los más de US$50.000 millones de endeudamiento requeridos. Paramount, con una capitalización bursátil de alrededor de US$14.000 millones, intenta una adquisición que requiere US$94.650 millones en financiamiento de deuda y capital, señaló Warner Bros. en la carta, casi siete veces su capitalización total de mercado.

“El monto extraordinario de financiamiento con deuda, así como otros términos de la oferta de PSKY, elevan el riesgo de que la operación no se cierre, particularmente en comparación con la certidumbre de la fusión con Netflix”, dijo la compañía. “Cambios en el desempeño o en la situación financiera del objetivo o del adquirente, así como variaciones en el panorama de la industria o del financiamiento, podrían poner en riesgo estos acuerdos”.

La batalla por quedarse con Warner Bros.

El rechazo de Warner Bros. es el último movimiento en una batalla cada vez más enconada por uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood. Paramount, controlada por Ellison, presidente de Oracle Corp., y su hijo David, lleva meses intentando seducir a Warner Bros., compitiendo con la empresa de entretenimiento más valiosa del mundo para adquirir el hogar de franquicias como Batman y Harry Potter, así como HBO, una de las joyas de la televisión. Sus intentos han sido rechazados repetidamente.

En cambio, Warner Bros. anunció el 5 de diciembre un acuerdo para vender sus estudios y su negocio de streaming a Netflix. Warner Bros. planea escindir sus redes de TV por cable y entregarlas a los accionistas antes de que se cierre la venta a Netflix. La oferta de Paramount es por la totalidad de Warner Bros., incluidos los activos de cable. Tanto para Netflix como para Paramount, quedarse con Warner Bros. reconfiguraría la industria del entretenimiento, al otorgar al nuevo dueño una codiciada biblioteca de contenidos y la oportunidad de expandir su oferta de streaming.

Después de perder frente a Netflix, Paramount llevó su propuesta directamente a los accionistas el 8 de diciembre, ofreciéndoles entregar sus acciones a US$30 cada una en efectivo. Los accionistas tienen hasta el 21 de enero para decidir si aceptan la oferta pública de adquisición de Paramount.

Varios accionistas dijeron que esperan que Paramount incremente su oferta.