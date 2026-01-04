Qué televisores se quedarán sin Netflix a partir de marzo de 2026

A partir de marzo de 2026, Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de televisores inteligentes antiguos. La medida impactará en equipos fabricados antes de 2015, que ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para soportar las actualizaciones de la aplicación. Se trata de un cambio relevante para millones de usuarios en América Latina y Europa, donde estos modelos aún se utilizan de forma cotidiana.

Según explicó la compañía, la decisión forma parte de un proceso de optimización tecnológica orientado a mejorar la experiencia de visualización, reforzar la seguridad de los datos y garantizar el correcto funcionamiento de nuevas herramientas dentro de la plataforma.

Por qué Netflix dejará de dar soporte a estos televisores

Los televisores más antiguos presentan limitaciones estructurales que impiden sostener las nuevas versiones de la aplicación. Entre los principales inconvenientes se encuentran procesadores menos potentes, memorias reducidas y sistemas operativos que ya no reciben actualizaciones oficiales por parte de los fabricantes.

Estas restricciones afectan directamente a funciones clave como la calidad de imagen y sonido, la estabilidad de la transmisión, la compatibilidad con nuevos formatos y los parches de seguridad. Mantener el soporte para estos equipos, explican desde la industria, implica destinar recursos a tecnologías obsoletas, algo que las plataformas digitales buscan evitar.

Marcas y modelos alcanzados por la medida

La restricción alcanzará a televisores inteligentes lanzados antes de 2015 de marcas líderes del mercado. Entre ellas se encuentran Samsung, LG, Sony y Panasonic, cuyos modelos más antiguos utilizan plataformas que ya no pueden actualizarse.

En el caso de Samsung, quedarán fuera de compatibilidad varios Smart TV de las series lanzadas entre 2012 y 2015. Sony, por su parte, verá afectados modelos de la línea Bravia anteriores a esa fecha. La decisión también incluye a dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación, que dejaron de recibir soporte técnico hace varios años.

Cuando los usuarios intenten ingresar a la aplicación desde estos equipos, se encontrarán con mensajes que indicarán que Netflix ya no está disponible en ese dispositivo, sin posibilidad de descargar nuevas versiones ni recibir mejoras de seguridad.

Qué dispositivos seguirán siendo compatibles

La medida no afectará a quienes utilicen Netflix desde computadoras, teléfonos celulares, tablets, consolas de videojuegos ni televisores fabricados a partir de 2015 que cuenten con sistemas operativos actualizables. En estos casos, el servicio continuará funcionando con normalidad siempre que los dispositivos cumplan con los requisitos técnicos vigentes.

Alternativas para seguir viendo Netflix sin cambiar el televisor

Para los usuarios que poseen un televisor antiguo, existen alternativas que permiten continuar accediendo a la plataforma sin necesidad de reemplazar el equipo. Una de las opciones más utilizadas es incorporar dispositivos externos de streaming, como Roku, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, que se conectan al televisor mediante HDMI y permiten instalar la aplicación de Netflix con normalidad.

También es posible utilizar consolas de videojuegos compatibles o reproducir contenidos desde una computadora o teléfono móvil mediante funciones de transmisión de pantalla.

La decisión de Netflix se inscribe en un proceso más amplio de actualización tecnológica que atraviesa a toda la industria del streaming. Con la mirada puesta en el futuro, las plataformas priorizan dispositivos capaces de acompañar la evolución del software y los estándares de seguridad actuales.