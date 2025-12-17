Warner Bros. Discovery rechaza oferta hostil de Paramount por USD 108.000 millones

Warner Bros. Discovery rechazó este miércoles una oferta pública de adquisición hostil presentada por Paramount. La propuesta estaba valuada en 108.000 millones de dólares y fue lanzada la semana pasada. El objetivo de Paramount era frenar los planes de Netflix de adquirir el histórico estudio, propietario de CNN.

El rechazo se comunicó mediante un comunicado oficial. La junta directiva evaluó la oferta de manera unánime y concluyó que no beneficiaba ni a la compañía ni a sus accionistas. Además, Warner Bros. Discovery indicó que la oferta no cumple los criterios para ser considerada una “Propuesta Superior” según el acuerdo de fusión con Netflix, anunciado el 5 de diciembre.

La empresa explicó que realizó una evaluación cuidadosa de la oferta. Tras analizarla, el consejo determinó que el valor económico era insuficiente y que la operación conllevaba riesgos financieros y elevados costos regulatorios.

Paramount, en tanto, aseguró que había presentado seis ofertas distintas antes del anuncio del acuerdo con Netflix. Todas fueron rechazadas por Warner Bros. Discovery, por lo que Paramount decidió presentar una propuesta directa a los accionistas.

Más allá del respaldo de los accionistas, ambas operaciones enfrentarían un riguroso escrutinio regulatorio. Un cambio de control en Warner Bros. Discovery transformaría profundamente la industria del entretenimiento y los medios, afectando producción cinematográfica, televisión y plataformas de streaming.

En el caso de Paramount, la adquisición uniría CBS y CNN bajo un mismo grupo empresarial, reavivando el debate sobre concentración mediática y control editorial.

Críticos del acuerdo con Netflix sostienen que la fusión con HBO Max generaría un dominio abrumador en el streaming global, mientras que Paramount+ mantiene una escala menor.

Greg Peters y Ted Sarandos, codirectores ejecutivos de Netflix, defendieron la operación. Señalaron que este tipo de críticas existen desde los inicios del streaming y que la fusión representa una oportunidad para la industria, no una amenaza.

Tanto Netflix como Paramount se comprometieron a respetar los estrenos cinematográficos ya programados, aunque persisten dudas por el modelo de lanzamientos digitales de la plataforma de streaming.

Paramount y Warner Bros. siguen siendo dos de los cinco grandes estudios históricos de Hollywood. Su posible consolidación mantiene la atención de reguladores y analistas, mientras Paramount Skydance no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de The Associated Press.

