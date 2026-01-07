En medio de la tensión tras la operación estadounidense que derivó en la detención de Nicolás Maduro, Rusia envió un submarino a las costas de Venezuela con el objetivo de escoltar un buque petrolero, actualmente vacío, que Estados Unidos intentó confiscar.

El diario The Wall Street Journal indicó, según un funcionario estadounidense, que Moscú envió un submarino junto a otras embarcaciones para escoltar a un buque petrolero, antes conocido como "Bella 1", que se encuentra vacío y hace más de dos semanas está intentando evadir el bloqueo de Estados Unidos a buques sancionados cerca de Venezuela.

Petroleros burlan bloqueo de Estados Unidos tras captura de Maduro

La embarcación, ahora escoltada por Rusia, ha sido perseguida por la Guardia Costera estadounidense hasta el Océano Atlántico en un intento de Washington de tomar medidas contra la "flota fantasma", un conjunto de petroleros que transportan crudo líquido a diferentes partes del mundo, incluyendo al que se comercializa en el mercado negro ruso.

Hasta el momento, el buque no logró atracar en Venezuela, menos cargar petróleo, y en diciembre su tripulación repelió un intento de ser abordado por las fuerzas de Estados Unidos. En aquella oportunidad, sus tripulantes pintaron una bandera rusa en un costado, cambiaron su matrícula a una rusa y se colocaron el nombre "Marinera".

Desde Rusia, las autoridades le solicitaron a Estados Unidos que detenga la persecución del buque, al mismo tiempo que su Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que sigue la situación con preocupación. Sin embargo, la Guardia Costera estadounidense continuó con el seguimiento del buque a través del Atlántico Oriental.

Crisis en Venezuela: por qué el petróleo no tendrá un impacto inmediato en los precios globales

El episodio con el buque petrolero, el cual actualmente se encuentra navegando a unas 300 millas al sur de Islandia, con dirección al Mar del Norte, se produce en un escenario tenso, donde Rusia y Estados Unidos se encuentran sosteniendo disputas diplomáticas sobre Ucrania en busca de alcanzar un marco de paz.

Durante el último tiempo, las autoridades rusas manifestaron su preocupación sobre las incautaciones estadounidenses de petroleros que llevaban sus cargas de petróleo ilícito, motivo por el que habilitaron a que los barcos se registren en Rusia sin pasar inspecciones ni trámites formales.

Petroleros burlan el bloqueo de Estados Unidos

Al menos cuatro petroleros —y quizá hasta 16— lograron atravesar un bloqueo de Estados Unidos sobre embarcaciones sancionadas que transportan crudo desde Venezuela desde la captura del sábado del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, según indicó TankerTrackers.com.

Las embarcaciones que con certeza salieron de las aguas territoriales del país latinoamericano transportaban unos 4 millones de barriles de crudo y combustible, dijo el lunes Samir Madani, cofundador de la firma especializada en el análisis de imágenes satelitales. El resto lleva a bordo 8 millones de barriles, según estimaciones de la empresa.

Madani sostuvo que, presuntamente, las 16 embarcaciones se apresuraron a salir el sábado tras la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos. En paralelo, las instalaciones de almacenamiento de Venezuela se están llenando, lo que dificulta que el país siga bombeando crudo.

