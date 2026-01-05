El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó este fin de semana que las demandas económicas de los manifestantes en su país son "justas", pero advirtió que no habrá clemencia para los "alborotadores" en las protestas organizadas en más de dos decenas de ciudades. Dos días después, su régimen volvió a decir, este lunes, que no ofrecerá clemencia para quienes salen a las calles, pero los informes de medios periodísticos europeos aseguran que el ayatolá tiene listo un avión para escapar a Rusia en caso de que la situación se agrave.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre cuando los comerciantes de la capital, Teherán, organizaron una huelga por los altos precios y el estancamiento económico. Desde entonces se extendieron a 45 ciudades (en 23 de las 31 provincias de Irán) y se ampliaron para incluir demandas políticas. Al menos 12 personas han muerto desde el 30 de diciembre en enfrentamientos localizados, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según comunicados oficiales.

Desde que comenzaron las protestas, las autoridades adoptaron públicamente un tono conciliador respecto a las demandas económicas de los manifestantes, prometiendo mantener una postura firme frente a cualquier caos o desestabilización. Pero la economía iraní está siendo duramente afectada por duras sanciones internacionales, con la moneda nacional, el rial, perdiendo más de un tercio de su valor frente al dólar estadounidense en el último año y una inflación de dos dígitos.

ara calmar la tensión, el gobierno anunció el domingo una asignación mensual para cada ciudadano con el fin de aliviar la presión económica, equivalente a alrededor del 3,5 por ciento del salario mensual medio. Pero este lunes se anunciaron medidas contra quienes participan de las protestas. "Instruyo al fiscal general y a los fiscales de todo el país para que actúen conforme a la ley y con determinación contra los alborotadores y quienes los apoyan... y no mostrar indulgencia ni indulgencia", dijo Gholamhossein Mohseni Ejei, según la agencia de noticias Mizan del poder judicial. Añadió que Irán "escucha a los manifestantes y sus críticas, y distingue entre ellos y los alborotadores".

"El presidente y los altos funcionarios están trabajando para resolver" las dificultades económicas del país, castigado por las sanciones, dijo Jamenei en un discurso con motivo de una festividad chiíta. "Los comerciantes protestan contra esta situación y eso es completamente justo", agregó. Y advirtió que, si bien "las autoridades deben dialogar con los manifestantes, es inútil dialogar con los alborotadores. A esos hay que ponerlos en su sitio".

El Sunday Times destaca que los preparativos son discretos pero constantes en las últimas horas y que la prioridad del régimen es asegurar que la familia de Jamenei y sus colaboradores cercanos lleguen a territorio ruso rápidamente.

Pese a la dura postura que asumió su gobierno, informes del periódico británicos The Sunday Times indicaron este fin de semana que el ayatolá Jamenei estaría organizando su salida hacia Rusia. La inteligencia sugiere que funcionarios iraníes ya mantuvieron contactos con el Kremlin para asegurar asilo. El exilio se contempla como una medida de emergencia ante el colapso inminente de las estructuras de seguridad locales.

Rusia aparece como el destino más probable debido a los lazos estratégicos entre ambos países, ya que el gobierno de Vladimir Putin es un aliado clave para Teherán, ofreciendo apoyo militar y diplomático en momentos de aislamiento internacional severo. El entorno cercano al Líder Supremo busca evitar un desenlace violento similar al de otras revoluciones, dijo el Times, que detalló que la logística del traslado incluiría la protección de activos financieros y de miembros clave de la cúpula clerical.

Si se concreta el exilio, se abriría un vacío de poder que las facciones internas intentarían llenar. La Guardia Revolucionaria juega un papel determinante en el control de la transición o el posible colapso total estatal. El Sunday Times destaca que los preparativos son discretos pero constantes en las últimas horas y que la prioridad del régimen es asegurar que la familia de Jamenei y sus colaboradores cercanos lleguen a territorio ruso rápidamente.

