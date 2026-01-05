Petroleros burlan bloqueo de Estados Unidos tras captura de Maduro

Al menos cuatro petroleros —y quizá hasta 16— lograron atravesar un bloqueo de Estados Unidos sobre embarcaciones sancionadas que transportan crudo desde Venezuela desde la captura del sábado del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, según TankerTrackers.com.

Las embarcaciones que con certeza salieron de las aguas territoriales del país latinoamericano transportaban unos 4 millones de barriles de crudo y combustible, dijo el lunes Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, firma especializada en el análisis de imágenes satelitales. El resto lleva a bordo 8 millones de barriles, según estimaciones de la empresa.

Donald Trump pidió "acceso total" al petróleo de Venezuela

Pareció que las 16 embarcaciones se apresuraron a salir el sábado tras la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos, dijo Madani. Las instalaciones de almacenamiento de Venezuela se están llenando, lo que dificulta que el país siga bombeando crudo. Una continuidad de las exportaciones podría ayudar a mantener la producción.

Acción coordinada

“Se produjeron inmediatamente después de la operación contra Maduro y solo podrían haberse concretado si se hicieron de manera coordinada a gran escala”, dijo Madani sobre los movimientos de los petroleros. “Es la única forma de sortear el bloqueo y lograr una salida del país”.

Gran parte del seguimiento marítimo se centra en las señales digitales que transmiten las embarcaciones, que muestran hacia dónde se dirigen y a qué velocidad y profundidad navegan. Los buques involucrados en comercio sancionado a veces apagan esos transpondedores, lo que dificulta observar sus movimientos.

LM