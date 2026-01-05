Juan Negri sobre Venezuela: “El escenario de caos está razonablemente descartado”

La detención de Nicolás Maduro y su declaración ante los tribunales de Nueva York abrieron un abanico de escenarios aún inciertos para Venezuela. Según el analista internacional, Juan Negri, en diálogo con Canal E, no hay definiciones claras en el corto plazo. “El rango de opciones es todavía muy amplio”, afirmó, y advirtió: “El que dice que sabe exagera porque hay bastante incertidumbre”.

En ese contexto, el analista describió posibles caminos. “En el mejor de los casos hay un periodo de transición y luego un proceso de liberalización política”, que incluya la liberación de presos políticos y la reincorporación de la oposición. Sin embargo, también planteó un escenario menos optimista: “En el peor de los casos, lo que Trump estaba buscando es un cambio de liderazgo, pero dentro de los márgenes del régimen autoritario chavista”.

Continuidad institucional y límites a la violencia

Para Negri, uno de los datos centrales es que el caos quedó atrás. “El escenario de caos está razonablemente descartado”, sostuvo, al recordar que el temor inicial era una ruptura total del mando político y militar. A diferencia de ese escenario, explicó que “lo que parece estar pasando es que hay una continuidad institucional”, producto de acuerdos entre Estados Unidos y figuras clave del chavismo.

No obstante, advirtió que esta estabilidad tiene costos políticos. “Eso puede traer mucha frustración porque es aliarse con los pilares del régimen autoritario anterior”, remarcó.

Desde su perspectiva, Washington priorizó el orden por sobre la democracia: “La palabra democracia no apareció muchas veces en la conferencia de Trump”, señaló, y agregó que “no parece ser una prioridad de los Estados Unidos”.

Mensaje geopolítico y respaldo interno a Trump

Negri interpretó la operación como una señal estratégica hacia China y Rusia. “El hemisferio occidental es para los americanos, fuera las intervenciones extranjeras”, citó, al explicar que Venezuela funcionó como advertencia a las potencias extrarregionales.

Sobre una posible escalada global, fue categórico: “No creo que escalen un conflicto con Estados Unidos por la cuestión venezolana”, y sugirió que podría consolidarse un reparto tácito de zonas de influencia.

En el plano interno estadounidense, destacó una ventaja clave para Trump. “Esto no es una guerra, fue una operación relámpago, quirúrgica”, sin costos humanos ni desgaste social.

Por eso, concluyó: “En este momento el bastón lo tiene Trump”, a la espera de cómo impacte este episodio en el año electoral.

