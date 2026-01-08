Riu Plaza London The Westminster, segundo hotel de la cadena en Londres

Riu Hotels & Resorts suma un nuevo establecimiento a su cartera RIU Plaza: el Hotel Riu Plaza London The Westminster. El nuevo hotel es el complemento perfecto para el Riu Plaza London Victoria, que abrió en julio de 2023.

Precisamente, es la gran demanda de ese activo lo que animó a la cadena hotelera a buscar un segundo hotel en la capital británica. El Hotel Riu Plaza London The Westminster cuenta con 464 habitaciones y se encuentra a un minuto del río Támesis, del museo Tate Britain y a pocos pasos de la histórica Abadía de Westminster, las Casas del Parlamento y del emblemático Big Ben.

Cerca de Buckingham Palace

El nuevo hotel también está cerca de Buckingham Palace, St. James’s Park y del London Eye y ofrece a sus huéspedes un completo desayuno bufé, seña de identidad de la oferta de RIU en ciudad, un bar cafetería en el lobby, salas de reuniones y un completo gimnasio abierto las 24 horas del día.

El hotel fue construido originalmente en 2003 y fue completamente reformado en 2021, momento en el que pasó a formar parte de la marca Curio Collection by Hilton. Tras la adquisición del activo por parte de RIU, el hotel pasó a formar parte del portfolio RIU Plaza de hoteles urbanos de la cadena. Gracias a la reciente reforma, el hotel no necesitará grandes trabajos de adecuación.

Curiosa decoración

El nuevo hotel está ubicado a unos 15 minutos a pie desde el Hotel Riu Plaza London Victoria y, como curiosidad, en su decoración hace muchos guiños al misterioso mundo de los espías dada su cercanía a las oficinas del servicio de inteligencia británico MI5 y MI6.

El Hotel Riu Plaza London The Westminster se convierte así en el decimotercer establecimiento de la línea urbana de RIU y se suma a los que ya opera en Panamá, Guadalajara (México), Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, Nueva York, Berlín, Londres, Dublín y Toronto.

RIU sigue apostando por crecer en las principales ciudades del mundo y actualmente está construyendo su tercer hotel en Nueva York; mientras sigue atenta a nuevas oportunidades en grandes capitales de Europa.

Más información o reservas: www.riu.com



