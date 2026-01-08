La Falda: cobrarán entrada para subir al cerro La Banderita y estalla la polémica en plena temporada

El cerro La Banderita, uno de los principales hitos naturales de La Falda y del Valle de Punilla, comenzará a cobrar ingreso a turistas y residentes desde esta semana.

La medida fue adoptada por los propietarios de las tierras y su implementación coincide con el inicio de la temporada turística en las sierras de Córdoba.

Durante décadas, el lugar funcionó como un espacio de acceso libre, ampliamente utilizado para caminatas, trekking y entrenamiento deportivo, tanto por vecinos como por visitantes.

Un cerro privado, fuera del ejido y sin intervención municipal

Según confirmó el intendente Javier Dieminger en diálogo con Cadena 3, el municipio se enteró de la puesta en marcha del cobro cuando la decisión ya estaba tomada, a través de redes sociales. La administración local explicó que el cerro se encuentra en un sector que no forma parte de su jurisdicción, lo que limita cualquier tipo de intervención directa sobre el nuevo esquema de acceso.

Bajo ese esquema, quienes visiten el cerro deberán abonar un monto que varía según si se trata de turistas o habitantes de la ciudad, así como también de acuerdo con la actividad que realicen. Por su parte, los visitantes abonarán una tarifa que va desde los $8.000 hasta los $12.000, mientras que los lugareños pagarán $4.000.

Rechazo vecinal y protestas simbólicas

El mayor malestar se concentra entre los habitantes de La Falda, runners y personas de localidades cercanas que utilizan el cerro durante todo el año como espacio de recreación y entrenamiento. En las últimas horas, vecinos realizaron un abrazo simbólico como medida de queja ante el cobro del ingreso.

Asimismo, se viralizaron frases como “La montaña no se alquila”, “La naturaleza no paga peaje” y “El cerro no se vende”.

La situación recuerda a antecedentes similares en otras localidades serranas, como el caso del acceso al cerro Uritorco en Capilla del Monte, donde también se enfrentaron intereses privados y reclamos comunitarios por el uso de espacios naturales.