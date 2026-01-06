Paranair mira a Córdoba como eje para el cabotaje y la conectividad aérea del interior

Córdoba aparece en “la hoja de ruta” de Paranair para el corto y mediano plazo. No sólo como uno de los destinos ya consolidados en su red regional, sino como una pieza clave para avanzar hacia el cabotaje en Argentina, un objetivo que la compañía viene madurando desde la reapertura del mercado aerocomercial y la firma de acuerdos de cielos abiertos.

Quien lo afirmó al sitio especializado Aviación News fue Jaime Cassola, gerente general de la aerolínea paraguaya, quien destacó que la provincia es uno de los puntos con mayor potencial para el crecimiento de la empresa. “Córdoba es un destino con un volumen brutal”, afirmó, al tiempo que la ubicó al mismo nivel estratégico que plazas como Salta y Jujuy, donde Paranair viene obteniendo resultados positivos desde fines de 2024.

Actualmente, la compañía vuela desde Asunción a Buenos Aires, Córdoba, Salta y Jujuy, y considera que el aeropuerto cordobés puede transformarse en un nodo natural de conexiones transversales, una alternativa al esquema tradicional centrado en Aeroparque y Ezeiza. “Con el avión que tenemos, la idea es hacer cabotaje sin necesidad de pasar por Buenos Aires”, señala Cassola, en línea con una estrategia que apunta a unir provincias entre sí.

Córdoba como plataforma y no sólo destino

El interés de Paranair por Córdoba va más allá del punto a punto. En la visión de la empresa, la provincia reúne condiciones logísticas y de demanda que la convierten en una base ideal para conectar ciudades del interior argentino que hoy tienen escasa o nula oferta aérea directa. “Aeroparque está congestionado y muy cubierto por otras compañías. Nuestro lugar está en las ciudades transversales que también necesitan conectividad”, explicó el ejecutivo.

En ese esquema, Córdoba podría funcionar como escala intermedia o punto de partida hacia destinos como Tucumán, San Juan, Mendoza o incluso ciudades del norte y del sur del país. Se trata de mercados que, por volumen, no resultan atractivos para aviones de mayor porte, pero sí encajan con el perfil de los CRJ200 que opera Paranair.

Cassola subrayó que este tipo de conectividad es clave para el desarrollo regional. “Hay ciudades con una demanda insatisfecha, donde el avión reduce tiempos de traslado enormes por ruta. Ahí es donde una aerolínea regional puede marcar la diferencia”, sostiene.

Cabotaje argentino: cada vez más cerca

El gerente general de Paranair añadió que el cabotaje en Argentina dejó de ser una idea lejana. “Estamos muy cerquita de concretar vuelos de cabotaje dentro de Argentina”, afirma. La compañía ya mantuvo conversaciones con varias provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán y Chaco, además de los destinos donde ya opera.

La experiencia reciente en Uruguay funciona como antecedente directo. Paranair fue la aerolínea que reactivó el cabotaje uruguayo tras más de una década, con rutas como Montevideo–Salto y Montevideo–Rivera, que superaron las expectativas de ocupación. Ese modelo es el que ahora buscan trasladar al mercado argentino, adaptado a una escala mucho mayor.