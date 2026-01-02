Oncativo premia a los buenos conductores: cómo renovar gratis la licencia de conducir

El municipio de Oncativo comenzó a aplicar una nueva estrategia para mejorar la convivencia en el tránsito: a partir de este mes, los vecinos que mantengan un historial limpio de infracciones podrán renovar su licencia de conducir de manera gratuita.

El esquema prevé la exención total del pago de la renovación anual del carnet para los conductores cuya licencia esté próxima a vencer y que no registren multas activas, tanto en la ciudad como en otras jurisdicciones. El beneficio se extiende a todas las categorías habilitadas, desde motos y autos particulares hasta licencias profesionales.

Desde la gestión local explicaron que el objetivo es premiar el cumplimiento, en un contexto donde la mayoría de los conductores mantiene un comportamiento adecuado, pero aún persisten infracciones que requieren políticas preventivas más firmes.

Educación, controles y reconocimiento

La iniciativa se inscribe dentro de un plan de educación y seguridad vial, donde a través de la tarea conjunta de capacitaciones, campañas de concientización, mejoras en la señalización urbana y un seguimiento permanente del sistema de tránsito, se busca repercutir positivamente en el municipio y en sus habitantes.

En ese marco, el intendente Nicolás Filoni destacó la necesidad de que las normas no solo se controlen, sino que también generen incentivos positivos para quienes las respetan: “queremos que la buena conducta tenga valor. Que el esfuerzo de quienes manejan con respeto, cumplen las normas y cuidan la vida propia y ajena, sea reconocido por el municipio”.

Además de la renovación gratuita para conductores sin infracciones, el municipio mantiene bonificaciones complementarias: en primer lugar, para quienes acrediten formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) podrán acceder a un descuento del 30% en licencias de categoría mínima, mientras que los mayores de 70 años cuentan con una reducción del 50% en el trámite.