Córdoba: por qué algunos jubilados provinciales cobraron menos en diciembre

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Adrián Daniele, explicó por qué algunos jubilados provinciales cordobeses cobraron menos en el mes de diciembre, aunque esté en vigencia la ley de Equidad Jubilatoria.

Por qué algunos jubilados cordobeses cobraron menos

“Claramente cuando nosotros hablamos de que en el mes de diciembre no iba a haber disminución del haber en relación de noviembre estábamos hablando del básico”, contó el funcionario al referirse a estos casos puntuales.

“Respecto de lo que tiene que ver con el Apross, puntualmente a partir del mes de diciembre rige un nuevo porcentual que es el 7%”, aclaró en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que “los pasivos venían pagando el 6% pero como no tiene componente previsional, esto también lo habíamos explicado, ese descuento opera”.

“Por eso en algunos recibos vamos a ver que en la comparación de diciembre con relación a noviembre hay diferencias de menos de 10, 12 ...15 mil pesos”, ejemplificó el funcionario.

“Esa diferencia, es ese 1% más que tiene Apross en el descuento. Esa es la razón por la cual no es exacta la sumatoria o el monto que han cobrado en diciembre con relación a noviembre”, puntualizó.

“Pero si se analiza el básico del haber de diciembre con la suma de noviembre, es exactamente el mismo monto”, insistió el presidente de la Caja.

“El Apross no tiene componente previsional con lo cual opera como un descuento porque es la obra social”, insistió.

“En este caso corresponde la retracción de ese monto porque la Caja opera como agente de retención”, subrayó Daniele.

“Por supuesto que hubiera sido mejor que no tuvieran ese descuento pero hay una disposición en ese sentido y la Caja obviamente cumplió”, concluyó el funcionario.