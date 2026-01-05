Villa Carlos Paz arrancó la temporada 2026 con ocupación superior al 80%

Villa Carlos Paz consolidó su liderazgo como el destino turístico más importante de Córdoba con un inicio de temporada que superó las expectativas del sector. Según los datos oficiales, la ciudad alcanzó niveles de ocupación cercanos al 90% durante el primer fin de semana de enero, mientras que los establecimientos de mayor categoría registraron picos de hasta 95%.

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) informó que el promedio general de ocupación para el período de Año Nuevo -comprendido entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1° de enero de 2026- fue del 80%, con una importante afluencia que se extendió durante los primeros días del año.

El secretario de Turismo municipal, Sebastián Boldrini, confirmó en diálogo con Cadena 3 que "Carlos Paz vivió un movimiento intenso, muy fuerte" durante el arranque de la temporada. El funcionario precisó que entre el 1° de enero y el último fin de semana se registró un alto nivel de reservas, aunque reconoció que el inicio fue "levemente inferior" al de la temporada 2024-2025, que había marcado registros históricos.

Cambios en el perfil del turista

Uno de los aspectos destacados por las autoridades y el sector privado es la modificación en el patrón de comportamiento de los visitantes. Boldrini señaló que la permanencia promedio bajó de cinco o seis noches a entre tres y cuatro, una tendencia que podría impactar en el consumo de otros servicios durante el verano.

"Esta fracción del comienzo de enero ha sido increíble", remarcó el secretario de Turismo, quien añadió que el comportamiento actual responde a un esquema proyectado, con picos de actividad concentrados entre jueves y domingo y una baja relativa durante los días de semana.

Desde ASHOGA también observaron un cambio en el perfil de la demanda. A diferencia del feriado de Navidad -tradicionalmente asociado a un perfil mayoritariamente familiar-, el período de Año Nuevo mostró un crecimiento sostenido como instancia de celebración social, atrayendo no solo a familias sino también a parejas y grupos de amigos.

Estrategias del sector privado

El buen desempeño inicial de la temporada es atribuido por las autoridades al trabajo conjunto entre el sector público y privado. Boldrini destacó que se ofrecieron "paquetes atractivos y tarifas accesibles, principalmente en hotelería", mientras que los precios del sector comercial se mantuvieron estables.

Desde la Asociación Hotelera reconocieron el esfuerzo de los empresarios del sector, quienes implementaron estrategias de promoción y generación de valor agregado al alojamiento, con propuestas diversificadas para distintos segmentos de la demanda.

La entidad también valoró la acción impulsada desde el ámbito municipal con el show de luces frías, iniciativa que contribuyó a fortalecer la experiencia turística durante la celebración de Año Nuevo.

Proyecciones para la temporada

De cara a los próximos meses, las expectativas se mantienen favorables. El gobierno municipal señaló en su comunicado oficial que este año se espera "superar los niveles de concurrencia del verano anterior, consolidando a Villa Carlos Paz como el destino líder del país".

Boldrini anticipó que espera "una temporada con un alto volumen de turistas", aunque advirtió que la duración de las estadías podría ser menor que en años anteriores, un aspecto que será evaluado en su impacto sobre el gasto en consumo y entretenimiento.

Desde ASHOGA manifestaron que miran "con expectativa el desarrollo del mes de enero", respaldados por el calendario de eventos culturales y recreativos que caracterizan al Valle de Punilla, factores que históricamente funcionan como elementos clave para la atracción de visitantes durante los meses de verano.

La asociación también señaló que la dinámica de reservas de último momento continúa siendo la modalidad elegida por muchos turistas, lo que dificulta la planificación anticipada pero demuestra la vigencia del destino como opción recreativa.

Sin impacto de los viajes al exterior

Consultado por el eventual impacto de la salida de turistas argentinos hacia destinos como Brasil y Chile, Boldrini afirmó que "por el momento, no se observa un efecto negativo en Carlos Paz". El funcionario recordó que ya durante un fin de semana largo de noviembre la ciudad había registrado un movimiento elevado, lo que reforzó las expectativas para el verano.

Villa Carlos Paz encabeza el ranking de los destinos más buscados para recibir el 2026, según los datos de la plataforma Booking, lo que confirma su posición de liderazgo en el turismo nacional.

Los resultados consolidados correspondientes a la primera quincena de enero serán difundidos por ASHOGA al concluir dicho período, lo que permitirá tener un panorama más completo del comportamiento de la temporada de verano 2026.