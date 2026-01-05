Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que presidirá el juicio contra Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein, un juez de 92 años, será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro, quien se espera que este lunes se presente junto a su esposa, Cilia Flores, en el banquillo de la primera audiencia del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. El magistrado ya participó en casos de alto perfil, como una acusación de plagio contra la cantante Shakira.

En los próximos días, Hellerstein comenzará el juicio contra el mandatario venezolano, abierto en 2020, que lo señala como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo. Mediante estos mecanismos, según la denuncia, Venezuela introdujo grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

Los cargos que enfrenta Maduro podrían derivar en largas condenas de prisión, especialmente los relacionados al presunto manejo de drogas y posesión de armas automáticas.

Quién es Alvin Hellerstein

Nacido en la ciudad de Nueva York en 1933, se graduó en la Universidad de Columbia, en el mismo Estado. Sirvió por tres años en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de los Estados Unidos entre 1957 y 1960.

A partir de allí optó por dedicar su carrera profesional a la práctica privada hasta 1998, cuando le llegó la nominación por parte del entonces presidente Bill Clinton para ocupar un puesto en la Corte del Distrito Sur.

Por su despacho pasaron varios casos resonantes, como el mediático juicio de Mayimba Music, que inició acciones contra Shakira y Sony Music. Consideraban que Loca, el hit de la cantante colombiana en 2010, era plagio del tema Loca con su Tiguere, escrito en 1998 por Ramón Arias Vásquez.

En esta ocasión, el magistrado consideró que Loca era una “copia ilegal” del tema compuesto por el cantante dominicano, pero solo condenó a la disquera al sostener que Shakira desconocía el origen del tema. Dejó afuera del fallo también a la versión inglesa de la canción, interpretada únicamente por Shakira.

Además, participó en el caso popular de la condena a los atentados terroristas del 11S, once años después del hecho. Los dueños de las reconocidas construcciones del World Trade Center acusaron a American Airlines y United Continental de haber tenido carencias en los controles de seguridad y de haber permitido con su negligencia el atentado.

En esta ocasión, Hellerstein rechazó los recursos presentados por las aerolíneas y permitió que avanzara en el reclamo de los dueños de los edificios por una suma de 2.800 millones de dólares.