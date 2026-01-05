Quiénes pueden acceder al nuevo beneficio de ANSES para personas que perdieron su empleo

La ANSES anunció la continuidad y actualización de un beneficio económico destinado a personas que se encuentran sin empleo. Se trata de la Prestación por Desempleo, una ayuda mensual que desde enero de 2026 puede alcanzar los $341.000 y que se ajusta automáticamente de acuerdo con los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

ANSES confirmó quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero 2026

El refuerzo está orientado a trabajadores que fueron despedidos sin causa o que finalizaron su contrato laboral, y busca garantizar un ingreso mínimo durante el período de búsqueda de un nuevo empleo. El monto a percibir equivale al 75% del mejor salario cobrado en los seis meses previos al despido, con un tope máximo fijado para el primer mes de 2026.

A quiénes les corresponde el beneficio de Anses

La Prestación por Desempleo alcanza a distintos perfiles laborales reconocidos por la normativa vigente, entre ellos:

- Trabajadores en relación de dependencia

- Empleados eventuales o de temporada

- Obreros de la construcción

En todos los casos, el monto puede variar según la historia laboral de cada solicitante y el salario percibido antes de quedar sin empleo.

Por qué el monto seguirá aumentando

Desde el organismo previsional explicaron que el beneficio está directamente vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto implica que cada incremento escalonado del SMVM previsto para 2026 impactará de manera automática en el tope y en los valores mensuales que cobran los beneficiarios.

De este modo, la prestación funciona como un ingreso dinámico, que se ajusta en función de la evolución salarial y busca amortiguar el impacto económico del desempleo en un contexto de inflación.

ANSES definió el calendario de pagos de enero 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y planes sociales

Requisitos para acceder

Las condiciones varían según el tipo de actividad desempeñada antes de la desvinculación laboral:

- Trabajadores permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos tres años

- Trabajadores eventuales o de temporada: mínimo 90 días trabajados en el último año

- Obreros de la construcción: ocho meses de aportes en los últimos dos años

La solicitud debe realizarse dentro de los plazos establecidos tras el despido, ya que el derecho a la prestación puede perderse si no se inicia el trámite en tiempo y forma.