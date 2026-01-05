“La apuesta del Gobierno es seguir manejando la base monetaria, que hace 5 meses no crece”, señaló un economista

El economista, Alejandro Bianchi, conversó con Canal E y se refirió al nuevo esquema de bandas cambiarias, la dinámica inflacionaria, el dólar y las perspectivas financieras de Argentina en el inicio del año.

Sobre el ajuste en la política cambiaria, Alejandro Bianchi sostuvo: “El aumento al 2,5% y este relajamiento que ha decidido hacer el Gobierno respecto de este apretón monetario o este ancla, como les gusta decir al Gobierno también, cambiaria para el tema de los precios”.

Concientización del crecimiento económico

En ese sentido, explicó que la decisión busca evitar un freno a la actividad económica: “Creo que tiene que ver con una reflexión de no tirar demasiado, digamos, de la piola, de la soga, para que no se ralentice el crecimiento económico”.

Sobre la misma línea, Bianchi agregó que el Gobierno estaría dispuesto a tolerar una inflación algo más elevada: “Aceptar, quizás, ya ahora que estamos en un año que no es electoral y que quizás no hay tanta presión, digamos, para el Ejecutivo, aceptar que la inflación va a correr un poquito más alta durante un poco más de tiempo”.

Los primeros meses del año y la inflación estacional

Al analizar la estacionalidad inflacionaria, señaló que, “son meses que estacionalmente suele haber mucha inflación”, y recordó que el primer trimestre suele presentar mayores ajustes: “Después también para marzo, con el regreso a la actividad, a las clases, bueno, hay generalmente también aumentó en los colegios privados y en las prepagas”.

Respecto a la política monetaria, el entrevistado remarcó: “La apuesta del Gobierno es seguir manejando la base monetaria, que hace 5 meses que esa base monetaria amplia no crece”. En este sentido, advirtió sobre posibles movimientos cambiarios si se libera liquidez: “Si gradualmente ese dinero vuelve a entrar a la economía, probablemente eso creemos que suceda, y algún movimiento un poco más rápido del dólar podemos llegar a tener”.

En cuanto al valor de equilibrio del tipo de cambio, fue preciso: “Creemos que la convergencia entre los precios, la estructura de precios y el dólar recién la vamos a tener en la zona de 1.850, hacia el segundo semestre del año”.