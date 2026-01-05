El director de la Consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, habló con Canal E y analizó la liberación parcial del cepo cambiario para empresas, el comportamiento del dólar, el acceso al crédito y las perspectivas de empleo.

Sebastián Menescaldi señaló que desde comienzos de año se habilitó un cambio relevante para las empresas con capital extranjero: “A partir del primero de enero ya el Gobierno admitió empezar a transferir utilidades de las empresas con dueños en el exterior, remitir los dólares hacia el exterior”. Sin embargo, aclaró que la medida no es retroactiva: “Todo esto solamente a partir de los balances del año 2025, esto que viene de los balances de 2019 y 2024, no pueden remitir las utilidades”.

Cuáles fueron las utilidades remitidas del 2025

En ese marco, estimó el volumen potencial de divisas involucradas: “Estamos estimando que las utilidades del año pasado se habrían remitido en torno a 10.000 millones de dólares”. Sin embargo, aclaró que una parte relevante ya fue reinvertida en el país: “Aproximadamente el 40% a 42% de ellas fueron invertidas en el propio país”.

Menescaldi explicó que el remanente que podría presionar sobre el mercado cambiario sería menor: “Te quedaría un remanente de 5.500 a 6.000 millones de dólares en principio que podrían las empresas girar”.

El comportamiento de las empresas

No obstante, relativizó el impacto inmediato sobre el dólar: “No necesariamente todas las empresas van a empezar a girar sus dólares al exterior”. Sobre la misma línea, sostuvo que la demanda efectiva podría ser acotada: “Esperamos que probablemente este concepto va a implementar la demanda en torno a 3.500 millones de dólares en el año”.

Al analizar la nueva banda cambiaria y la evolución del tipo de cambio, el entrevistado afirmó que, “el cambio en la banda no debería afectar a menos de corto plazo la cotización” y remarcó que la clave pasa por los flujos: “La cotización va a depender de qué pasa con los cruces de dólares, cuánto vuelven a ingresar y cuánto vuelven a salir”.

En ese sentido, advirtió que en los primeros meses del año podría haber tensiones: “Vas a tener una presión sobre el tipo de cambio que va a evolucionar por encima de lo que quisiera que hubiera el Gobierno”.