El BCRA confirmó el REPO por 3000 millones de dólares para "fortalecer reservas"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que acaba de concretar una nueva operación de financiamiento en dólares con seis bancos internacionales de primera línea, mediante un pase pasivo (REPO) garantizado con parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038. Según se informó, la transacción se inscribe dentro del paquete de medidas orientadas a fortalecer las reservas internacionales y consolidar la normalización financiera.

La operación se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, con un plazo de 372 días, y una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo financiero cercano al 7,4% anual.

El comunicado señala que el BCRA recibió ofertas por USD 4.400 millones, superando en casi un 50% el monto originalmente licitado, lo que refleja un fuerte interés de las entidades financieras internacionales. A pesar de la sobredemanda, la autoridad monetaria decidió no ampliar el monto adjudicado, en función de las proyecciones de fortalecimiento de las reservas y de una estrategia prudente de endeudamiento.

Desde el organismo señalaron que el resultado de la licitación constituye una señal positiva en términos de acceso al financiamiento externo, en un contexto de reducción del riesgo país y de ordenamiento macroeconómico.

