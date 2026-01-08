Córdoba impulsa el seguro multiriesgo agrícola: “Son 600.000 hectáreas y abarca todo tipo de riesgos”

La provincia de Córdoba lanzó una herramienta para el sector agropecuario que consiste en un seguro multirriesgo agrícola sin costo para el productor, destinado a cubrir pérdidas por eventos climáticos extremos. En este contexto, este medio se comunicó con el ministerio de Bioagroindustria, Sergio Busso.

“El espíritu del cual el gobernador Martín y yo la quiso plantear junto a la mesa de enlace con esta definición, que es algo muy esperado”, explicó Sergio Busso, al destacar que se trata de una política largamente demandada. Según remarcó, “las herramientas que hoy tiene el sector agropecuario son muy escasas”, ya que los esquemas de emergencia vigentes “pueden aliviar un poco, pero no resuelve las pérdidas enormes que se tienen en la actividad por distintas cuestiones vinculadas al riesgo climático”.

Los seguros contra riesgos suelen ser costosos para los productores

Asimismo, señaló la raíz del problema: “Este producto es un producto que las empresas no tienen, pero la verdad que es costoso, por lo tanto, los productores no lo toman”. Por eso, subrayó que, “si el Estado no interviene como hace en otras partes del mundo, es muy complicado”.

La provincia decidió iniciar un plan piloto, articulado a través del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. “Es tratar de hacer un plan piloto, y de esto se trata, porque rompemos un poco esta inercia también”, explicó Busso. El esquema alcanza a productores de soja y maíz, los dos cultivos más relevantes de Córdoba.

En qué consiste el seguro multiriesgo

“Son 600.000 hectáreas, más o menos, y abarca todo tipo de riesgos”, detalló. La cobertura incluye “no solamente sequía, inundaciones, que quizás son las más importantes, sino también abarque heladas, abarque agresivo, incendio y falta de piso”. El seguro se activa “cuando la afectación es de un 70% o más”.

Uno de los puntos centrales es que la póliza no tiene costo para el productor. “Es sin cargo, es sin cargo para el productor”, enfatizó el entrevistado. La inscripción está abierta hasta el 10 de enero y el trámite es digital: “Hay que entrar a la página del ministerio multirriesgo-medio, cba.com, ahí se entra, y luego te piden el usuario, la contraseña, te va llevando, es muy simple”.

A su vez, explicó que el requisito de estar inscripto en BPA no es casual: “Porque ahí nosotros tenemos mucha información también, tenemos mucha información y uno de los temas que las empresas de seguro necesitan es tener buena información”.