En el marco de un conflicto que ya alcanzó el status de regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a la ciudadanía a manifestarse en defensa de la soberanía nacional y rechazar las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir militarmente en Colombia tal como lo hizo en Venezuela.

Casi a las 22 horas del martes, Petro posteó en la red social X un video donde se ve a multitudes agitando banderas colombianas, con una voz en off que insta: "En tu casa, en la oficina, donde estés, iza la bandera por la soberanía nacional". Un poco más adelante, invita: "Y este miércoles, a las cuatro de la tarde, acompáñanos en todas las plazas del país". Y cierra: "Todos unidos, como una sola voz. Juntos somos un solo pueblo".

En el texto que acompaña al video, Petro escribió: "Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional".

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero abrió un panorama de inestabilidad en América Latina. Los gobiernos de Brasil, México, Colombia y Uruguay condenaron la acción como una violación a la soberanía, alineados también con el gobierno de España y las Naciones Unidas. En muchas ciudades de la región hubo protestas y manifestaciones. En ese marco de escalada de tensiones, Colombia quedó expuesta a las amenazas explícitas de Donald Trump.

Trump dijo que Petro "debe cuidarse" y que le "parece bien" una intervención

Desde el secuestro a sangre y fuego de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el Fuerte Tiuna de Caracas en la madrugada del sábado 3, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo numerosas declaraciones a la prensa internacional donde confirmó sus intenciones de liderar el mundo más allá de las convenciones del derecho internacional.

El mismo 3 de enero, en una conferencia de prensa en su residencia de descanso en Mar-a-Lago, Florida, aseguró: "Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental nunca volverá a ser cuestionado". Hizo menciones a revivir la doctrina Monroe, del siglo XIX, a la que llamó "doctrina Donroe", en un juego de palabras con su nombre, Donald.

Venezuela decretó el estado de excepción y ordenó detenciones por apoyar la ofensiva de Estados Unidos

Pero además Trump lanzó amenazas directas contra Colombia y su presidente, Gustavo Petro. Fue el domingo 4 de enero, durante una charla informal con periodistas de medios internacionales en un vuelo en el Air Force One, su avión oficial. "Déjenme decirles que Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo", aseguró. Y agregó: "Él tiene molinos de cocaína y fábricas de cocaína".

Trump continuó: "Él está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que tiene que cuidar su culo". Cuando un periodista preguntó si eso implicaba una operación militar en Colombia, respondió abiertamente: "Me parece bien".

Las respuestas de Petro: "Si detienen al presidente, desatarán al jaguar popular"

En respuesta a las amenazas de Trump, Gustavo Petro rechazó las acusaciones de narcotraficante a través de su cuenta en la red social X. "Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump", dijo. Enfatizó: "Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína, yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario".

En otro tuit, Petro reiteró: "No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso".

Caos y confusión, las otras armas que emplea Trump

En relación a la producción de cocaína en Colombia, Petro aseguró: "Como comandante supremo de la fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca. El proceso va en 30.000 hectáreas de coca y es mi prioridad como política pública de sustición de cultivos, yo dirijo esa política." Y luego agregó, en alusión a una posible intervención militar de Estados Unidos en Colombia: "He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardée a sus cabecillas. Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños."

Finalmente, Petro trató sin rodeos la hipótesis de una intervención militar de Estados Unidos en su país. "Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular", dijo, en alusión a la figura de este animal como símbolo de la potencia del pueblo colombiano.

En referencia a posibilidad de un golpe de Estado orquestado junto a integrantes del ejército colombiano, Petro aseguró: "Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular." Y finalmente remarcó: "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero."

La convocatoria para este miércoles es oficial y apunta a llenar las plazas de todo el país para dar una señal de unidad popular a Estados Unidos, en un gesto para diferenciarse de Venezuela, un país con su ciudadanía dividida. Petro utiliza redes sociales para comunicar decisiones clave desde su llegada al poder,en 2022.