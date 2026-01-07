La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración, durante un operativo en Minnesota, fue identificada como Renee Nicole Good. La víctima fue reconocida mientras las investigaciones federales y estatales sobre el hecho siguen en marcha.

Ciudadana estadounidense de 37 años y con tres hijos, Renee fue poeta, nació y creció en Colorado Spring, según brindó información el medio Minneapolis Star-Tribune. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023.

Trump afirmó que Venezuela comprará "únicamente" productos fabricados en EE.UU. con el dinero del petróleo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su madre, Donna Ganger, en declaraciones a la prensa, descartó que haya participado en las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De tal forma, consideró que “probablemente haya estado aterrorizada” y describió su muerte como “algo estúpido”.

Más adelante, caracterizó a su hija como “sumamente compasiva” y “afectuosa, comprensiva, cariñosa y un ser humano increíble”. “Renee era una de las personas más amables que he conocido”, sostuvo.

Pese a que había varios testigos presentes, lo que derivó en un enorme rechazo social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump la acusó de ser una “agitadora profesional”, por “tentar agresivamente a un oficial de ICE” que disparó en “defensa propia”. Mientras tanto, congresistas demócratas denunciaron que los agentes “asesinaron a la mujer”.

Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023

“Una de estas violentas alborotadoras armó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico”, escribió en X la subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin.

Por su parte, los testigos se congregaron detrás del cordón policial para increpar a las autoridades. Los ciudadanos presentes gritaron “¡Vergüenza!” y utilizaron silbatos para expresar su rechazo ante la mirada del comandante Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los hechos quedaron registrados en un video, mostrando que la mujer aparentemente bloqueaba el paso de las camionetas de ICE que estaban sin patentes, en protesta contra la ley antimigratoria. Sin embargo, cuando ella intentó irse, la rodearon varios agentes y uno de ellos le disparó tres tiros hasta matarla.

BGD/DCQ