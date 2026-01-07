“Donald Trump los va a matar”: Lindsey Graham lanzó una advertencia directa al liderazgo de Irán

El senador estadounidense Lindsey Graham lanzó una advertencia directa al liderazgo de Irán y afirmó que, si las fuerzas de seguridad continúan matando manifestantes, el presidente Donald Trump podría ordenar la eliminación del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

La declaración fue realizada durante una entrevista con Fox News, en el undécimo día consecutivo de protestas en distintas ciudades iraníes. “Si siguen matando a su gente, que está pidiendo una vida mejor, Donald J. Trump los va a matar”, sostuvo el legislador republicano, en un mensaje explícito dirigido a la cúpula del poder iraní.

Comerciantes protestan en las calles contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní en Teherán

Graham insistió en que el liderazgo de Teherán debería “tomar a Trump en serio” y advirtió que el uso de la fuerza letal contra los manifestantes podría desencadenar una respuesta directa de Estados Unidos “al más alto nivel”.

Como ejemplo, el senador mencionó la reciente operación estadounidense en Venezuela. Calificó la captura de Nicolás Maduro como “un ejemplo perfecto de Estados Unidos en su mejor versión” y afirmó que permitir que el mandatario venezolano hubiera permanecido en el poder tras esa acción habría sido “un error fatal para nuestra credibilidad en el mundo”.

En ese sentido, Graham planteó que Venezuela debe ser interpretada por Irán como una señal clara de la política exterior estadounidense. “Eso es lo que pasa cuando Estados Unidos decide actuar con firmeza”, señaló.

Las declaraciones se producen mientras las protestas en Irán continúan expandiéndose. En la ciudad occidental de Abdanan, se difundieron videos de grandes concentraciones con cánticos de “muerte a Khamenei”, mientras que en redes sociales circularon versiones —no confirmadas oficialmente— sobre sectores policiales que habrían simpatizado con los manifestantes.

Según reportes que circulan en medios internacionales, al menos 34 personas murieron durante la represión y se registraron más de 2.000 detenciones en 92 ciudades de 27 provincias, en uno de los episodios de agitación interna más extendidos de los últimos años.

Desde el exterior, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sostuvo que los manifestantes “están tomando ciudades enteras”, al tiempo que compartió imágenes de las movilizaciones para dar cuenta de la magnitud del desafío que enfrenta el poder iraní.

En paralelo, figuras opositoras en el exilio buscan coordinar acciones. Reza Pahlavi llamó a realizar protestas sincronizadas y aseguró que “miles de personas dentro del sistema” se habrían sumado en los últimos meses a una plataforma de cooperación nacional para sostener la presión contra el gobierno.

La advertencia de Graham refuerza el tono confrontativo de un sector del oficialismo estadounidense y eleva la tensión internacional en un escenario ya marcado por la violencia interna, la incertidumbre política y el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

