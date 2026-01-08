Refinerías de EE.UU. se preparan para el retorno del crudo venezolano

Operadores y refinerías de petróleo de Estados Unidos se están posicionando para acceder al crudo venezolano después de que la administración de Donald Trump dijera que tomará control de hasta 50 millones de barriles, uno de los suministros inesperados más grandes de los últimos años.

La estrategia de EE.UU. —anunciada inicialmente el martes en redes sociales por Trump y con más detalles difundidos el miércoles por el secretario de Energía, Chris Wright— hará que gobierno federal participe directamente en el mercado petrolero internacional y reactivará los flujos de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses tras años de sanciones.

El regreso de los barriles venezolanos a compradores de EE.UU. sería uno de los cambios más significativos en los mercados energéticos globales de los últimos años. Ya provocó una fuerte caída en los precios del crudo canadiense y presionó a la baja a los futuros de referencia del petróleo. El país posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su producción cayó por debajo de 1 millón de barriles diarios tras décadas de falta de inversión, sanciones comerciales y aislamiento económico.

“Es bastante extraordinario que Estados Unidos vaya a controlar indefinidamente las ventas de petróleo venezolano”, dijo Carolyn Kissane, decana asociada del Center for Global Affairs de la Universidad de Nueva York, donde enseña sobre energía y cambio climático.

Trump dijo en una entrevista con The New York Times publicada el jueves que EE.UU. estaría administrando Venezuela y extrayendo su petróleo durante años. “La vamos a reconstruir de una manera muy rentable”, dijo al diario.

Los movimientos de EE.UU. han generado una oleada de interés tanto de actores que habían quedado al margen como de los pocos que pudieron seguir operando en Venezuela.

Citgo Petroleum Corp., la refinería estadounidense controlada indirectamente por Venezuela, considera reanudar compras por primera vez desde que las sanciones de EE.UU. cortaron su suministro en 2019. El gigante del comercio Trafigura Group y otros mantendrán conversaciones con el gobierno estadounidense sobre cómo podrían volver a comprar crudo venezolano y suministrar combustibles al país, dijo el jefe global de petróleo de la firma.

El posible acceso al petróleo venezolano también impulsó las acciones de grandes refinadoras de EE.UU., con Valero Energy Corp. subiendo más de 5% intradiario hasta un máximo histórico. La petrolera Chevron Corp. también mantiene conversaciones con EE.UU. para extender la licencia especial que permite al productor operar en Venezuela.

Si bien las principales petroleras estadounidenses se reunirán con Trump en la Casa Blanca en los próximos días, varios perforadores probablemente se mantendrán cautelosos ante un regreso o ingreso rápido a Venezuela sin garantías y claridad sobre el panorama político y legal, señalaron analistas.

“Me cuesta mucho creer que las empresas estén dispuestas a asumir los niveles tan altos de riesgo que implica ir más allá de las operaciones costa afuera”, dijo Kissane.

Aun así, los movimientos de esta semana por parte de la administración Trump muestran que la agenda energética de EE.UU. incluye, al menos en parte, una intervención directa en los mercados petroleros globales.

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar crudo venezolano en el mercado global”, dijo el Departamento de Energía en una hoja informativa publicada el miércoles. “Hemos involucrado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y brindar apoyo financiero a estas ventas de crudo y productos derivados”.

Como parte del esfuerzo, la agencia señaló que revertirá de manera selectiva sanciones para habilitar el transporte y la venta de crudo venezolano y productos petroleros en los mercados globales. Los cambios también permitirán la importación de determinados equipos, piezas y servicios para campos petroleros.

“Vale la pena señalar que los gobiernos ya han estado influyendo activamente en los precios del crudo mediante programas de venta y recompra de la Reserva Estratégica de Petróleo, creando de hecho bandas de precios implícitas”, dijo Rebecca Babin, operadora senior de energía en CIBC Private Wealth Group.

“Si bien la situación actual representa una intervención mucho mayor y más directa, sigue una progresión clara de herramientas de política que se ha desarrollado en los últimos años”, agregó.

Incluso mientras partes de la estrategia de Washington comienzan a definirse, las tensiones en la región siguen siendo elevadas. Fuerzas de EE.UU. avanzaron esta semana para incautar otros dos petroleros sancionados, reforzando la cuarentena energética de Washington sobre Venezuela mediante un bloqueo.

