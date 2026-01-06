El petróleo marca subas acotadas mientras las bolsas renuevan máximos y suben los metales

Los mercados financieros arrancaron la semana con un tono mayormente positivo, en un contexto donde las tensiones geopolíticas en Venezuela convivieron con el renovado apetito por riesgo en los principales activos financieros. Este martes 6 de enero, el precio del petróleo avanzó levemente, los metales preciosos consolidaron su tendencia alcista y las bolsas internacionales marcaron nuevos récords, con Wall Street nuevamente en el centro de la escena.

Hoy, la Bolsa de Nueva York abrió con una leve alza, en un mercado que recibe con un optimismo prudente las novedades en el frente tecnológico, principalmente del gigante de la inteligencia artificial Nvidia.

En los primeros intercambios, el tecnológico Nasdaq ganaba 0,22% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba 0,10%. Solo el Dow Jones se mantenía casi estable con -0,04% al día siguiente marcar un récord en el cierre.

Petróleo: avance moderado con foco en Venezuela

Los precios del crudo registraron subas acotadas tras varios días de volatilidad, mientras los inversores siguieron de cerca las derivaciones políticas y judiciales en Venezuela, uno de los países con mayores reservas probadas del mundo.

Si bien el mercado reaccionó inicialmente a la inesperada operación de Estados Unidos en Caracas y al traslado del presidente venezolano a Nueva York, los analistas coincidieron en que el impacto estructural sobre la oferta global es limitado en el corto plazo.

Venezuela hoy produce menos del 1% del petróleo mundial, afectada por años de desinversión, deterioro de infraestructura y sanciones. En ese marco, el consenso del mercado es que cualquier disrupción inmediata tendría un efecto acotado sobre el balance global de crudo, especialmente mientras la alianza OPEP+ mantiene una política de oferta relativamente estable.

En paralelo, volvió a ganar relevancia la posibilidad de una reapertura gradual del sector energético venezolano si se modificara el régimen de sanciones. Ejecutivos de grandes petroleras estadounidenses como Chevron y ConocoPhillips participaron esta semana de encuentros sectoriales en Estados Unidos, en un contexto donde Venezuela reaparece como una alternativa estratégica frente a la desaceleración del shale norteamericano.

Oro y plata: refugio y cobertura

Junto con el petróleo, los metales preciosos mostraron avances. El oro extendió su rol de activo refugio, sostenido por la combinación de tensiones geopolíticas, expectativas de recortes de tasas y una mayor demanda de cobertura ante la volatilidad política global.

La plata, en tanto, acompañó el movimiento alcista, impulsada tanto por su condición de refugio como por su uso industrial, especialmente en sectores tecnológicos y energías renovables.

Para los inversores, el repunte de los metales confirma una estrategia de diversificación: riesgo en acciones, pero con protección parcial en commodities.

Bolsas globales siguen marcando récords pese al ruido geopolítico

Las principales bolsas internacionales continuaron marcando máximos históricos. En Estados Unidos, Wall Street cerró con nuevos récords, impulsado por el fuerte desempeño de las grandes tecnológicas como Amazon y Meta, que volvieron a liderar las subas.

En Europa, el FTSE 100 de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos, apoyado en la expectativa de que el Banco de Inglaterra profundice los recortes de tasas en 2026. En Asia, el índice de Seúl también alcanzó niveles inéditos, de la mano del rally del sector de semiconductores.

El mensaje del mercado es claro: mientras el shock geopolítico no derive en una interrupción significativa de las cadenas de suministro ni en un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras, los inversores tienden a “mirar a través” del ruido político y a concentrarse en ganancias corporativas, liquidez y tasas de interés.

La Fed, el próximo catalizador

La atención ahora se traslada a los datos de empleo de Estados Unidos, que se conocerán el viernes y serán clave para calibrar los próximos pasos de la Reserva Federal. El mercado descuenta que el ciclo de recortes continuará durante el año, aunque persiste la incertidumbre sobre el ritmo y la magnitud de esas bajas.

En síntesis, los mercados globales transitan una fase de optimismo selectivo: el petróleo y los metales preciosos avanzan como cobertura, mientras las acciones siguen renovando máximos apoyadas en expectativas favorables de tasas y resultados. Venezuela aporta ruido geopolítico, pero por ahora no altera el equilibrio central de los mercados.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunirá esta misma semana con ejecutivos del sector petrolero de su país para conversar sobre cómo revivir la industria del crudo en Venezuela, según informaron diversos medios especializados.

La reunión se dará en el marco de una conferencia sobre el sector energético organizada por el grupo de banca de inversión Goldman Sachs en Miami.

Al simposio asistirán directivos de las principales petroleras de EE.UU., incluyendo Chevron y ConocoPhillips.

Según la firma Ostrum, de Natixis IM, Venezuela antes «era un coto reservado de los Estados Unidos con la explotación del petróleo y de la química», y ahora ese país es una buena «alternativa» ante el estancamiento en el ámbito del esquisto de EE.UU.

«Si Estados Unidos toma el control de Venezuela, entonces las sanciones sobre las exportaciones de petróleo se levantarán y la producción se reanudará, acentuando así la oferta de petróleo en el mercado mundial», señalaba el analista Phillippe Waechter, economista jefe de Ostrum.