El oro dio el batacazo este 2025 y cierra con un crecimiento cercano al 70% en dólares

Una inversión con brillo propio en 2025 fue sin dudas el oro, cuyo valor subió un 70% en dólares en lo que va del año, según datos de IOL, lo que le permitió alcanzar un máximo histórico por encima de los u$s 4.500 la onza y registrar así su mejor año desde 1979.

El metal precioso se vio beneficiado este año por la debilidad frente al dólar causada por los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y las preocupaciones sobre el crecimiento económico provocadas por la guerra arancelaria del presidente Donald Trump.

¿Por qué sube el oro?

Cuando una se pregunta por qué estuvo subiendo el oro a lo largo del año, los analistas de mercado suelen recurrir a distintos hechos de la coyuntura que lo explican.

Lingotes de oro: cuáles son los beneficios de comprarlos antes de fin de año, según expertos

Ante todo, el oro actúa siempre como un activo de refugio ante riesgo geopolítico, con lo cual, la debilidad del dólar estadounidense lo situó en un lugar preferencial. Además, los bancos centrales de los distintos países del globo ampliaron sus reservas en oro, al mismo tiempo que se vio un incremento de la demanda de oro de la comunidad inversora con el objetivo de diversificar portafolios.

Oro, cripto, acciones, bonos, dólar o plazo fijo: Cuál fue la mejor inversión del 2025

La búsqueda de seguridad no sólo involucra a los inversionistas individuales, sino también a los Estados, pues el oro actúa como un activo de reserva para bancos centrales. "También es una alternativa ante los bonos del Tesoro soberano de Estados Unidos, que pueden ser fuente de vulnerabilidad", explicaba a la agencia RFI Philippe Ferreira, responsable de economía y estrategia de mercados de la financiera Kepler Cheuvreux:

"Como lo vimos con Rusia en 2022, (los bonos) se pueden congelar. Ahí uno entiende perfectamente la vulnerabilidad para un país emergente que quiere ser autónomo de Estados Unidos”, indicó Ferreira agregando que el oro aporta libertad, "porque las reservas en oro de un país nadie las puede tocar".

Según el economista, China ha sido clave en el aumento del precio del oro. "A partir de 2022 el Banco Central chino empezó a comprar mucho oro y ahí entendimos que era una estrategia a largo plazo de diversificación de sus reservas cambiarias", precisó, explicando que las reservas cambiarias del gigante asiático estaban mayoritariamente en bonos del tesoro de Estados Unidos.

Desde hace tres años China ha aumentado sustancialmente sus compras de oro y se posiciona en sexto lugar detrás de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Rusia, los países con las mayores reservas de oro del mundo.

Desde IOL se refirieron al salto del oro. "Si hubo un protagonista indiscutido en 2025 fue el oro, que protagonizó una de las subas anuales más impactantes de la historia financiera reciente. El metal precioso rompió todos los pronósticos al negociarse actualmente en los USD 4.400 la onza, acumulando un ascenso meteórico del 65% en lo que va del año", señalaron.

Este contexto impulsó con fuerza a los CEDEARs del sector minero, entre los que IOL destacó: "Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold (HMY) tuvieron un desempeño sobresaliente, subiendo un 262% y un 243% en ARS respectivamente, apalancando la subida del metal con eficiencias operativas que las posicionaron como las favoritas de los inversores que buscaban refugio y crecimiento exponencial simultáneamente", explicaron.

La plata también en máximos históricos, pero registrando recortes de suba

En el cierre de diciembre 2025 y según datos de AFP, también la plata alcanzó un desarrollo sustantivo este año, aunque cerró el último día de negociación en baja tras alcanzar máximos históricos a lo largo del mes de diciembre. En efecto, Kathleen Brooks de XTB, señaló a la agencia a AFP que la plata se revalorizó 150% este año.

"Lo que sube debe bajar, y la caída de la plata ha sido rápida, ya que los inversores registran beneficios antes de que cierre el año, después de que el precio de la plata haya subido más del 150 por ciento en 2025", decía una nota de la analista. Aunque "sin duda hay una burbuja de plata", el almacenamiento por parte de China podría limitar la caída a partir de aquí, dijo Brooks. "La venta de plata está generando un tono general de riesgo en otros lugares", añadió.

