Cristina Kirchner despidió al militante que falleció frente a su casa en un accidente cuando iba a apoyarla

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, despidió con un conmovedor mensaje a Adrián Cherasco, un militante oriundo de Córdoba que había ido a apoyarla en las vigilias que cotidianamente se realizan frente a su casa en el barrio de Constitución y que falleció en un accidente este miércoles en ese lugar. “Me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte”, escribió en sus redes.

Córdoba, como lo apodaban sus compañeros, un hombre de 39 años, estaba sobre una de las veredas frente a la vivienda de la titular del Partido Justicialista, cuando fue embestido por un taxi que perdió el control luego de que una moto, que escapaba de la Policía de la Ciudad, lo chocara.

“Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte. ¿Será un signo de la época que nos toca vivir? En tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes, gracias Adrián “Córdoba” por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111”, expresó Fernández de Kirchner.

Adrián Cherasco (el primero desde la izq.) en San José 1111.

La ex mandataria además relató los detalles de cómo se enteró del accidente. “Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111”, comenzó escribiendo.

“Un choque, dije, y veo que Diego sale corriendo escaleras abajo. Me asomo a uno de los ventanales y veo un taxi incrustado contra la persiana del bar de enfrente y un hombre que grita con desesperación, intentando manipular el volante del auto para sacarlo de la vereda y bajarlo a la calle”, continuó. “Cuando lo logra se puede ver una persona de espaldas que está absolutamente inmóvil. Lo veo a Diego en la calle a los gritos pidiendo una ambulancia. La calle se llenó de patrulleros hasta que, finalmente, llegó primero un médico en una moto y más tarde el resto del personal de salud”, agregó.

Recién un día más tarde Fernández de Kirchner supo la identidad de la víctima y su relación con ella. “Hoy me contaron que el cuerpo inmóvil para siempre era el de Adrián Cherasco. Me dijeron que tenía 39 años y que siempre venía desde su provincia, Córdoba, para hacer vigilias mirando mi balcón. Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo “Córdoba”, aseguró.

“Estoy segura que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz”, concluyó el mensaje publicado en sus redes sociales.

La persecución y el accidente

El accidente se produjo en el marco de una persecución policial iniciada minutos antes por una moto sin patente. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron al motociclista circulando sin chapa patente en la zona de San Telmo y le dieron la voz de alto. Lejos de detenerse, el conductor aceleró e intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras.

La secuencia terminó en la esquina de Humberto Primo y San José, cuando la moto impactó contra un taxi que circulaba por el lugar. A raíz del choque, el conductor del taxi perdió el control del vehículo, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones que caminaban por la zona.

Personal del SAME arribó rápidamente al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar a una de las víctimas en plena vía pública, pero el peatón murió como consecuencia de las graves heridas sufridas. La segunda persona atropellada fue trasladada con lesiones, mientras que el taxista también recibió asistencia médica por el estado de shock en el que se encontraba.

En tanto, el motociclista que había intentado escapar fue detenido en el lugar. Al momento de su aprehensión, la policía encontró entre sus pertenencias una chapa patente con pedido de secuestro, lo que refuerza la hipótesis de que el rodado era robado.

