Luego de que la Patagonia se convirtiera en el epicentro de múltiples incendios forestales durante las últimas 48 horas, al menos 3.000 turistas fueron evacuados de la región. En la provincia de Chubut, la localidad de El Hoyo atraviesa horas dramáticas por el incendio en Puerto Patriada, donde el avance de las llamas se volvió cada vez más agresivo.

El gobernador Ignacio Torres confirmó que “evacuaron a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar y los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”. El fuego se inició este lunes en las cercanías de este poblado andino, que cuenta con unos 50 habitantes estables, y se propagó rápidamente debido a las condiciones de sequía y los fuertes vientos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el gobierno provincial indicaron a través de un comunicado que “hasta el miércoles, el incendio afectaba al menos 2.000 hectáreas”. En la misma línea, el fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó que el fuego “se inició con un acelerante o nafta, lo que determina que alguien quiso prenderlo de manera intencional”.

Cuáles son las zonas más afectadas de la Patagonia

Los incendios en la Patagonia afectan a varias localidades, entre ellas El Hoyo y Epuyén, en Chubut, donde más de 3.000 turistas debieron ser evacuados y unas 1.800 hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego.

La Fiscalía provincial detectó la presencia de material acelerante, lo que refuerza la hipótesis de un incendio intencional que permanece activo desde el lunes 5 de enero.

“El 95% de los incendios tiene origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, aseguró la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

Además, se investiga la posible vinculación de grupos autoproclamados mapuches con el origen del fuego. “No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables”, agregaron desde el organismo.

El Ministerio recordó que “en los espacios determinados por la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado. Las sanciones serán inmediatas y ejemplares”.

Por último, se pidió a la comunidad el compromiso para dar aviso, apenas se vea un foco o se tenga información sobre algún incendio intencional. El tal caso, hay que llamar al número 100.

MC/DCQ