Confirmaron que el incendio de El Hoyo fue intencional: el Ministerio de Seguridad prometió encontrar a los responsables

El Ministerio de Seguridad Nacional advirtió que los incendios en la Patagonia son “provocados por negligencia o por acciones deliberadas”, y prometió identificar a los responsables. “El que prende fuego, paga”, anunció el organismo en un comunicado.

Los incendios afectan a varias zonas de la Patagonia, entre ellas El Hoyo y Epuyén, Chubut, donde 3.000 turistas debieron ser evacuados y 1.800 hectáreas fueron arrasadas. Además de las condiciones ambientales, la Fiscalía provincial detectó el “material acelerante” que habría originado el fuego que se mantiene activo desde el lunes 5 de enero.

En este escenario, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva señaló que “el 95% de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”.

La hipótesis de la fiscalía sobre el inicio del fuego también fue acompañada por el gobernador Ignacio Torres, que en conferencia de prensa señaló que el fuego se inició “en un lugar y horario estratégicos; en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”.

En ese sentido, Seguridad aseguró que “los focos provocados por negligencia o por acciones criminales deliberadas y organizadas tienen consecuencias”. A la vez, señaló que investiga la “posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches” con el origen del fuego. “No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables”, agregó.

En simultáneo, este martes, apenas un día después de comenzado el incendio en Chubut, en El Calafate, Santa Cruz, un turista extranjero fue descubierto haciendo una fogata en una zona de una Reserva Natural Urbana donde está prohibido, lo que indica que la imprudencia de los acampantes es repetida. El municipio de El Calafate confirmó que “la persona hacía fuego, generando así un peligro inminente de incendio dentro del pueblo, lo que agrava aún más la situación”.

En esa línea, el Ministerio además recordó que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado. Se prohíbe toda actividad con riesgo ígneo salvo autorización específica. Las sanciones serán inmediatas y ejemplares”.

Actualmente en Puerto Patriada (El Hoyo) trabajan para combatir las llamas “46 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos técnicos y pilotos, 4 aviones hidrantes, 1 helicóptero, camionetas, cuatriciclos y autobombas. Asimismo, se mantiene un despliegue activo en otros focos de la provincia y cobertura operativa en todo el territorio nacional”, indicó el Ministerio.

El clima, los pinos y los recursos como otros elementos del fuego

El abogado ambientalista, Enrique Viale, advirtió que otros tres elementos contribuyen a los grandes incendios en la Patagonia que en los últimos años lamentablemente se repiten son la crisis climática, los pinos y la falta de recursos.

En ese marco apuntó que el calor, las sequías, etc. “genera las condiciones ideales para la catástrofe”. Además, indicó que los pinos son una planta “exótica plantada masivamente en las zonas incendiadas” que generan un “polvorín" porque es "una pirófita, ama el fuego, se reproduce con él". "Ya causó estragos en los incendios anteriores en la Patagonia argentina y chilena y también en los megaincendios en Corrientes de años atrás”, recordó. Por lo que recomendó “erradicar a los pinos y que vuelva el bosque nativo”.

Por último, y como tercer factor, señaló el desfinanciamiento. “La carencia de recursos se traduce automáticamente en menos políticas de prevención y menos herramientas para el combate”, subrayó.



