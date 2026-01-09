El gobierno de China aplicará salvaguardias a las importaciones de carne: “Es un día para festejar para los argentinos”

El consultor del mercado ganadero, Fernando Canosa, se refirió en Canal E a que el sector cárnico argentino atraviesa un momento clave a partir de una serie de definiciones internacionales que impactan de lleno en el negocio de la carne vacuna.

“Es un día para festejar”, afirmó Fernando Canosa, y explicó que el impacto positivo excede al sector ganadero: “Creo que más allá del negocio de la carne, creo que es un día para festejar para los argentinos, porque, digamos, la producción de carne se extiende desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde la Cordillera hasta el Atlántico, es una de esas actividades que están totalmente distribuidas en el país y uno de cada nueve argentinos está ligado al negocio de la carne”.

En qué consiste el salvaguardias

En relación con la decisión del gobierno chino de aplicar salvaguardias a las importaciones, destacó que Argentina logró sostener su volumen exportador. “A Argentina se le determinó allí un cupo de 511.000 toneladas”, recordó, y subrayó que, a diferencia de otros países competidores, “Argentina lo mantiene a esta cantidad de volumen, a un 12,5”.

Canosa explicó que el impacto fue casi inmediato en los valores internacionales. “La repercusión rápida de los precios fue que subieron prácticamente entre un 4 y un 7% cuando comenzó a operar nuevamente el mercado en el año 2026”, señaló.

Falta de oferta en el sector cárnico

Según desarrolló, el trasfondo es estructural: “No hay carne en el mundo para la cantidad de gente que quiere comer carne”. En ese sentido, aclaró que no se trata de decisiones políticas aisladas: “Estos no son favores, entre comillas, que nadie hace, sino que cada vez hay más bocas en los supermercados del mundo”.

Además, el entrevistado remarcó una diferencia clave con otros sectores productivos: “Entre que un productor de carne decide entorar una ternera, entorar una vaquillona, y que ese producto del ternero que salga de esa madre y que llegue a la góndola van a pasar no menos de tres a cuatro años”.

Sobre la duración de este escenario favorable, comentó: “Yo creo que no menos de tres años”. Sobre la misma línea, agregó: “Seguramente tenemos cinco años por delante seguros de buenos precios”.