El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, pasó por Canal E y realizó un análisis del inminente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como una oportunidad estratégica para el país.

En relación con el acuerdo comercial, Carlos Castagnani sostuvo que, “abre un panorama muy positivo para nuestro sector y para toda la industria y el comercio de nuestro país”, y remarcó que Argentina es “un país que es generador, que somos netamente exportadores”. En ese sentido, afirmó que, “hay que tomar esto como buena noticia, por supuesto esperar que esto se firme, leer la letra chica, pero por supuesto que es una ventana muy importante que se le haga al país”.

Todavía resta saberse los detalles de la firma

Sobre posibles riesgos del tratado, aclaró que, “la letra chica no es que pueda haber algún punto que perjudique beneficios, sí que tengamos claro cómo va a ser”, y enfatizó la necesidad de reglas claras: “Nosotros siempre decimos que tiene que haber igualdad de condiciones, porque también no olvidemos que este acuerdo indica importación”.

Respecto al impacto productivo hacia 2026, Castagnani consideró que, “sin dudas que se van a abrir muchas más posibilidades y por supuesto que vamos a tener que adecuarnos porque vamos a tener que abastecer un mercado mucho más grande de lo que veníamos teniendo”.

Sobre las objeciones de Francia y la posibilidad de judicializar el acuerdo, expresó que, “Francia tiene todo el derecho de poder objetar y hacer una presentación”, aunque aclaró que, “hay un número importante de países, 27, que han dado el visto bueno después de muchos años de ida y vuelta” y afirmó que, “no sería justo que opaque este tratado”.

Preocupación por los incendios en el sur de Argentina

Por otro lado, el entrevistado se refirió a la dramática situación generada por los incendios rurales, especialmente en la Patagonia. Al respecto, describió: “Es terrible, destruye lo material y destruye la familia”. Sobre la misma línea, agregó que, “este fuego arrasa no solamente con lo productivo, sino con las casas, los recuerdos, la familia”.

También alertó que, “hay sospechas, serias sospechas, de que este fuego en el sur fue intencional”, lo que, según explicó, “agrava más esta situación”. En paralelo, mencionó que otras zonas del país enfrentan inundaciones severas: “Por el otro lado estamos en contacto con la gente de Salta, donde las inundaciones y las precipitaciones están haciendo otra clase de desastre”.