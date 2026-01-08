Nuevo informe de FOPEA: cómo usó Milei el insulto en X para silenciar a la prensa, estigmatizar a la oposición y movilizar a sus seguidores

FOPEA presentó El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits del presidente Milei, un trabajo de periodismo visual en el que se estudió el discurso del jefe de Estado argentino en la red social X, confirmando que el 15,2% (16.806) de sus posteos (1 de cada 7) contienen ofensas que usó para silenciar a la prensa, estigmatizar a la oposición y movilizar a sus seguidores. De esta forma, el mandatario solo cumplió de manera parcial su promesa, realizada en agosto de 2025, de abandonar la agresividad mediática que lo caracteriza.

Un equipo de becarios de DJV Bootcamp de FOPEA del que participaron profesionales y estudiantes de periodismo, diseño, programación, realización audiovisual y análisis de datos procedentes de diferentes lugares de Argentina se encargó de ordenar y analizar los tuits que publicó Milei desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia, hasta el 15 de septiembre de 2025, encontrando insultos que van desde la animalización de sus oponentes usando palabras como “mandril”, hasta la repulsión, al aplicarles términos como “pus” o "excremento".

El primer dato a tener en cuenta es que, en el periodo de tiempo investigado por FOPEA, el presidente realizó 113.649 posteos en X (3.412 propios y 110.237 reposteos), de los cuales 16.806 tenían insultos que pueden dividirse en cinco categorías: despectivo, estigmatizante, animalización, repulsivo y sexual.

En ese contexto, el estudio identificó tres patrones del lenguaje “que en escenarios políticos anteriores no habían sido definidos como una tendencia constante y sobre los cuales discurren los insultos”:

-La animalización del lenguaje, al usar como insulto palabras como “mandril”, “domado”, “burro”, “rata”, “cerdos”, “gorilas”, “parásitos” y “plaga”.

-La sexualización del lenguaje, al aplicar términos como “vaselina”, “envaselinados” y “culo”.

-Lo repulsivo aplicado al lenguaje, al usar palabras como “basura”, “maloliente”, “inmundicia” y “putrefacto”.

Los 271 insultos de Milei en X divididos por categorías

Según el reporte, los 10 insultos que más usa el presidente, por orden de importancia, son “kuka” (palabra insultante contra el kirchnerismo) con 2.286 menciones; “casta”, 1.815 menciones; “delincuente”, 1.023 menciones; “mandril”, 904 menciones; “corrupto”, 654 menciones; “ensobrado”, dirigido principalmente contra periodistas en 644 menciones; “violento”, 540 menciones; “degenerado”, 507 menciones; “mentiroso”, 502 menciones, y “terrorista”, 495 menciones.

Los 10 insultos más usados por Milei en su cuenta de X

La palabra “mandril” y sus derivados

El estudio le presta especial atención al uso que Milei y sus seguidores hacen de la palabra “mandril” (en referencia a un primate que pertenece a la familia de los monos cuyas hembras tienen el trasero rojo) con la que identifican a quienes critican o se oponen a sus ideas. De acuerdo al reporte, la primera mención a este termino la hizo el presidente cuando retuiteó un texto de “Agarra la Pala”, @agarra_pala, el 19 de julio de 2024, donde podía leerse: “Esta semana querían vender el dólar en 1800 Y LES DEJAMOS EL CULO COMO UN MANDRIL, POR ESO ESTÁN CALIENTES. Por eso apareció el osito traidor (Teddy K) tratando de generar quilombo para que suba”.

Apenas diez días después, el 29 de julio de 2024, Milei escribió un tuit propio usando la palabra “mandril” para responderle a un usuario que lo había cuestionado.

Según el informe, desde que asumió la presidencia hasta septiembre de 2025, el mandatario usó este término en 904 posteos, 90% de los fueron reposteos y 10% contenido original.

La Justicia le ordenó a un histórico diario de Bahía Blanca "rectificar" publicaciones vinculadas a la dictadura militar

Los especialistas remarcan un punto importante: el uso de la palabra mandril en las redes sociales se intensificó durante “lanzamientos y la puesta en marcha de políticas que generaron amplio debate social y político”, advirtiendo que el término “se convirtió en herramienta de movilización y engagement particularmente efectiva en contextos de incertidumbre económica. La amplificación viral alcanzó el 89% mediante reposteos, demostrando que el lenguaje polarizante generó mayor impacto que el contenido neutral. La estrategia comunicacional agresiva se reveló efectiva para la viralización de estos contenidos”.

En el análisis del uso de “mandril” a lo largo del tiempo se encuentran tres momentos fundamentales:

-En diciembre de 2024 hubo 107 menciones que coincidieron con los anuncios referidos a la "motosierra profunda", especialmente del 12 al 17 de diciembre, cuando el Gobierno decidió implementar su programa de austeridad extremo.

-En abril de 2025 (132 tuits) y mayo de 2025 (124 tuits), coincidiendo con el fin del cepo cambiario y la implementación de reformas estructurales. También en mayo de 2025 tuvo una alta actividad con 122 menciones, especialmente del 9 al 16, cuando se produjo una "consolidación de la fase 3 de la motosierra y el endurecimiento de la política monetaria".

-Finalmente, los datos del informe indican que el período que va de enero a mayo de 2025 la palabra mandril tuvo 386 menciones (43%), lo que corresponde con la fase 3 del plan de estabilización económica.

Feinmann probó los "Peronachos" en cámara y se atragantó

Por otro lado, el reporte muestra el cambio que experimentó la palabra en el lenguaje de Milei y sus seguidores:

-2024: Fase 1. Introducción de "mandril/mandriles" como insulto.

-2025: Fase 2. Pluralización y colectivización de la palabra: "Mandriles y Mandrilandia".

-2025: Fase 3. Sexualización y metáfora corporal: Culo Rojo y Adermicina.

Los ataques al periodismo

De acuerdo al reporte de FOPEA, “el 70% de los tuits dirigidos a actores del campo mediático contienen términos despectivos o estigmatizantes. No es un comportamiento estático, ya que la figura presidencial, por su peso en sí misma, facilita la amplificación del mensaje. Cada mensaje activa un enjambre de cuentas que repiten, insultan y logran una escalada de difusión. El patrón es siempre el mismo. Como consecuencia, la autocensura ganó terreno: en algunos casos, según trascendió, se volvió un mecanismo de defensa”.

La lista de periodistas y referentes de opinión cuestionados por Milei incluye a las siguientes figuras de la televisión, la radio y los medios gráficos: Alejandro Alfie, Baby Etchecopar, Carlos Pagni, Delfina Celichini, Diego Cabot, Diego Leuco, Diego Sehinkman, Eduardo Anguita, Ernesto Tenembaum, Facundo Pastor, Florencia Donovan, Galia Moldavsky, Hugo Alconada Mon, Ignacio Ortelli, Iván Ruiz, Iván Schargrodsky, Ivy Cángaro, Jairo Straccia, Jesica Bossi, Jonathan Heguier, Jorge Asís, Jorge Fernández Díaz, Jorge Fontevecchia, Jorge Lanata, Jorge Rial, Juan Bracco, Julia Mengolini, Luciana Geuna, Luciana Peker, Luciana Rubinska, Luis Novaresio, Marcelo Bonelli, Marcelo Longobardi, María Laura Santillán, María O'Donnell, Mónica Gutiérrez, Natasha Niebieskikwiat, Pablo Duggan, Roberto Navarro, Romina Manguel, Silvia Mercado, Tamara Pettinato, Úrsula Vargues y Víctor Hugo Morales.

Con respecto a los medios de comunicación cuestionados por el presidente, aparecen los siguientes: Ámbito Financiero, BAE Negocios, C5N, Clarín, Crónica, Diario Popular, El Cronista, El Destape, La Nación, La Política Online, Olé, Página/12, PERFIL y Revista Noticias, entre otros.

De acuerdo al informe hay, por lo menos, 97 cuentas anónimas en X, algunas de las cuales tienen pocos seguidores mientras otras llegan casi al medio millón de fans, que se encargan de instalar palabras claves o hashtags como #lostrollspagossonlosperiodistas y #NOLSALP (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”) cuyo objetivo es intimidar a la prensa.

"El patrón es siempre el mismo. Como consecuencia, la autocensura ganó terreno: en algunos casos, según trascendió, se volvió un mecanismo de defensa. El precio del silencio es elevado. Aunque la libertad de expresión no muere de un día para otro, lo que ocurre es que se van apagando voces a modo de goteo. Se trata de un mecanismo de silenciamiento que exige su propia investigación", analizó FOPEA.

La promesa incumplida de Milei

El presidente aseguró, en agosto del año pasado, “voy a dejar de usar insultos, a ver si están en condiciones de poder discutir ideas”. Según el estudio de FOPEA, en el mes que hizo la promesa se contabilizaron 522 insultos y, en noviembre, último mes con datos disponibles, 278, lo que representa una baja del 47% con respecto a agosto, esto significa que aunque incumplió su promesa de dejar de insultar, redujo ese comportamiento casi a la mitad.

La libertad de prensa toca mínimos mundiales en medio siglo, según un informe sobre democracia

Las 15 recomendaciones del informe de FOPEA frente a los insultos presidenciales

-Mantener la calma.

-No interactuar con cuentas anónimas.

-No desinformar.

-No arrobar ni dar RT ni citar.

-Evitar la descalificación.

-Investigar a los trolls.

-Más periodismo de investigación.

-Cubrir la agenda de la gente.

-Acceso a la información pública.

-Informar y educar a los usuarios sobre los efectos negativos del discurso de odio y cómo identificarlo.

-Fomentar la reflexión crítica.

-Diversidad, inclusión y respeto: compartir contenido con valores hacia todas las personas.

-Empoderar y acompañar a las personas que han sido afectadas por el discurso de odio, ofreciéndoles apoyo emocional y práctico.

-Usar las herramientas de las plataformas para filtrar y eliminar el discurso de odio y los insultos de manera efectiva.

-Usar las herramientas de las plataformas para informar sobre mensajes y usuarios que propagan el odio.