En el marco del juicio conocido como "Zona V", la Justicia emitió un fallo con múltiples condenas a exmilitares y policías involucrados en la última dictadura en el que también le ordenó al diario La Nueva realizar la "rectificación" sobre publicaciones difundidas en los años 70 sobre 36 víctimas del gobierno de facto.

Fue el pasado 26 de diciembre cuando, de forma virtual, se realizó la última audiencia del juicio que duró casi cuatro años y cuyo veredicto del Tribunal Oral de Bahía Blanca instó al medio, antes denominado La Nueva Provincia, a realizar una nueva publicación como medida "moralmente reparatoria".

En caso de que el fallo quede firme, La Nueva tendrá 10 días para publicar una nota que contenga "expresa mención de la fecha, la página y la sección en la que fueran vertidas" las publicaciones que fueron señaladas como incorrectas y que deben ser corregidas.

La decisión de que el medio se "rectifique" fue tomada luego de que el tribunal acreditara que 36 de las más de 300 víctimas de la investigación no murieron en "enfrentamientos militares", como indicó el medio al momento de las muertes, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad.

"Es un avasallamiento sobre la libertad de prensa", expresaron desde la conducción del medio en diálogo con La Nación e indicaron que se encuentran revisando los alcances del fallo para definir cómo proceder, aclarando que no tienen obligación de actuar si el fallo no queda firme y que no tienen vínculo con los anteriores propietarios del diario.

Durante el proceso, las querellas calificaron al diario como el "principal órgano difusor" de los últimos dos regímenes militares en el país, motivo por el que la Justicia secuestró su archivo histórico para investigar las publicaciones correspondientes al periodo investigado.

Es válido mencionar que La Nueva Provincia fue fundado en 1898, y logró un extenso alcance en el sur de la provincia de Buenos Aires, y en 2017 fue adquirido por Gustavo Elías, empresario del transporte vinculado al gremialista Hugo Moyano, lo que implicaría que sus actuales propietarios respondan por un juicio de un período en el que aún no conducían el medio.

En 2015, durante la causa conocida como "Fracassi", sobre crímenes de lesa humanidad, el mismo tribunal, con otra integración, ya le había ordenado al medio que corrigiera información de otras publicaciones sobre siete personas, al respecto de las cuales se acreditó que no habían sido detenidas o abatidas en combate, sino que fueron secuestradas, torturadas, y una de ellas fusilada. No obstante, el fallo no quedó firme y no se realizó la "rectificación".

