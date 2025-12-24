Familiares de víctimas de la última dictadura exigen que el Congreso expulse a Lilia Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte

Tras haber participado de un programa donde se reían de los vuelos de la muerte, la diputada nacional Lilia Lemoine fue duramente cuestionada por familiares de las víctimas de la última dictadura, que exigen que el Congreso la expulse, y además adelantaron que presentarán una denuncia penal en su contra por apología del terrorismo de Estado.

El 20 de diciembre pasado, la legisladora fue al ciclo FDC, del streaming Ánima Digital. El conductor del programa, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, empezó a cuestionar a los dirigentes y militantes del peronismo. Su panelista Alfredo Gammariello intervino para asegurar: “Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar y, si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan".

Sus palabras eran una referencia a la represión que sufrieron diferentes marchas populares, a los vuelos de la muerte ocurridos durante la última dictadura cívico-militar y al fallecimiento de Santiago Maldonado. Cuando otra panelista dijo que “los kukas no son waterproof” (a prueba de agua), Lemoine festejó la frase riéndose de forma provocativa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Comando Cóndor Azul: el levantamiento de la Fuerza Aérea, su rol en la caída de Isabel Perón y la consolidación de Videla, Massera y Agosti

La agrupación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz (del que forman parte parientes de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor de De Vincenti y María Eugenia Ponce de Bianco, quienes junto a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon fueron secuestradas en diciembre de 1977, torturadas y finalmente arrojadas vivas al Mar Argentino), expresaron su total rechazo ante la actitud de la diputada libertaria.

En un extenso comunicado que publicaron en su cuenta oficial de Instagram, explicaron: “Estas declaraciones constituyen una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y de todo el pueblo argentino”.

Primer parte del comunicado pidiendo la expulsión de Lilia Lemoine

A continuación, resaltaron que esas palabras violan el artículo 213 del Código Penal y, por esa razón, presentarán una denuncia penal, afirmando que “quienes banalizan el horror y justifican la represión se colocan deliberadamente del lado más oscuro de nuestra historia y no deben quedar impunes”.

Los familiares también le pidieron a la Cámara de Diputados que expulse a Lemoine, recordando que la legisladora libertaria ya tuvo actitudes similares que no fueron castigadas por la ley: “La visita a genocidas detenidos ya quedó sin sanción; hoy hemos pasado a una abierta reivindicación del terrorismo de Estado, lo cual no puede ser admitido ni naturalizado por el cuerpo legislativo. Exigimos, por lo tanto, la separación inmediata de la diputada Lilia Lemoine de la Cámara de Diputados”.

A 50 años de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: su origen frente al terror, los archivos del Nunca Más y el rol actual

En su texto, remarcan: “A Lemoine le queremos decir que es muy fácil burlarse y hacer declaraciones aberrantes en un streaming amigo, pero que venga al solar de la memoria donde están los cuerpos de las Madres Esther y Mary, Ángela y Leonie, o a la Plaza de Mayo, donde están las cenizas de Azucena. La vamos a estar esperando allí para que repita al lado de las tumbas esas declaraciones”.

Segunda parte del comunicado

Dante López Foresi, director de la Agencia El Vigía, compartió en su cuenta de X el video que muestra a la legisladora riéndose y preguntó: "¿Quién es esta inmundicia humana? 'Si los tiran de los aviones no saben nadar'. Burlándose de un genocidio. En Alemania ya estaría preso. También la diputada que se ríe".

La legisladora le respondió: "Dante, si estuviéramos en Alemania toda la izquierda, la mitad del kirchnerismo y todo el equipo de Kukarruel [en referencia a la vicepresidenta Victoria Villarruel] más varios periodistas estarían presos. Vos no sé, no te sigo. Por suerte vivimos en Argentina y bajo las leyes argentinas. Al menos yo. Abrazo".

El cruce de la diputada con un periodista que la cuestionó

PERFIL intentó ponerse en contacto con la legisladora, quien hasta el momento de la publicación de esta nota no respondió la consulta.

El TOF 2 de San Martín confirmó que el Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo fue usado para realizar vuelos de la muerte. Los jueces expresaron que “con esta forma de eliminación física de las víctimas, los perpetradores buscaban no dejar ningún rastro de sus cadáveres, siendo que con el tiempo se fueron perfeccionando, logrando que los hallazgos de los cuerpos fueran cada vez menores”.

La anterior provocación de este streaming a la memoria de los desaparecidos

En septiembre, el mismo programa había acusado al Justicialismo de estar armando un golpe contra Javier Milei. Entonces Sarubbi Benítez expresó: "Lo importante es que hoy tenemos un enemigo claro: los hijos de mil put* de los kukas, que están totalmente convencidos de dar un golpe de Estado y ni siquiera lo ocultan. Igual, yo no se los aconsejo porque la última vez que lo hicieron, ya sabemos lo que pasó”, sugirió.

Gammariello le respondió: “Terminaron buscando a los familiares en el Río de la Plata”. El conductor cerró el tema diciendo: “Cuarenta años, todavía no los encontraron. No hay que hacerse el pícaro”.

HM/ML