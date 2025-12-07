Se cumple un año de detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela

Este lunes 8 de diciembre se cumplirá un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela. Como se sabe, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina fue detenido en territorio venezolano en 2024, acusado por el chavismo de "espionaje y actividades terroristas", eufemismo el régimen de Nicolás Maduro usa para para castigar a opositores.

La familia del gendarme y el Gobierno argentino denunciaron que Gallo había sido detenido al intentar ingresar al país por la frontera con Colombia, con el objetivo de visitar a su esposa e hijo. Las autoridades venezolanas indicaron que al argentino se le imputan cargos por "vinculación a acciones terroristas" y "espionaje", lo que en lleva a cárceles de máxima seguridad del chavismo que son verdaderos centros de tortura de Estado.

Nahuel Gallo y su familia en una foto en tiempos felices.

"Yo no quería venirme porque mi intención era regresar con Nahuel, como lo habíamos planificado", declaró en su momento a la prensa María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino que debió regresar a Argentina con el hijo de ambos. La mujer asegura que en julio su esposo estuvo detenido en la Cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas.

Durante los primeros meses de detención, el fiscal de la República, Tarek William Saab, le indicó a la familia de Gallo que "había sido un error" en el marco de "un conflicto diplomático" y le dijeron a su esposa que debía "esperar y tener paciencia" hasta que el argentino fuera liberado.

Griselda Heredia, madre del gendarme, pidió reiteradas veces por la liberación de su hijo e incluso llamó a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Lo único que me supo decir Bullrich fue que me quede tranquila, que ellos están constantemente haciendo lo posible y trabajando", reveló.

La madre del argentino detenido en Venezuela también reveló que "sintió desesperación" frente al despliegue militar de Estados Unidos en las aguas del Caribe.

El Gobierno argentino denunció el hecho frente a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), considerándolo una detención "arbitraria e ilegal" que podría calificar como "desaparición forzada", como un delito de lesa humanidad.

Maduro sigue alistando" soldados

La Fuerza Armada de Venezuela incorporó a 5600 soldados en el marco de la tensión latente del conflicto con Estados Unidos. El Gobierno venezolano tomó la decisión de sumar más miembros a sus filas este sábado 6 de diciembre ante lo que tomó como "amenazas" de parte de la administración estadounidense.

El presidente venezolano Nicolás Maduro tomó la decisión de incorporar nuevos soldados en respuesta a las maniobras militares llevadas a cabo por Estados Unidos, motivo por el que reforzó el alistamiento militar y llamó a cerrar filas contra el "imperialismo", según indicó la agencia AFP.

Durante la ceremonia de incorporación de los soldados a la Fuerza Armada, los oficiales aseguraron que los nuevos uniformados son "combatientes revolucionarios, socialistas" y "profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria".

"Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada. Por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio", manifestó al respecto el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Maduro, desde su lugar, considera al Ejército venezolano la "columna vertebral de la estabilidad, la paz, la seguridad y el futuro" del país y se apoyó en los efectivos tras el despliegue militar estadounidense iniciado en agosto de este año con una flotilla militar en el Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo.

Centro militar Fuerte Tiuna en Caracas

"En estos momentos donde el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante, a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes, acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", aseguró el general venezolano Javier José Marcano Tábata.

Durante el acto de incorporación de los uniformados, que fue celebrado en el complejo militar más grande de Caracas, Fuerte Tiuna, el general aseguró que aumentaron las solicitudes para inscribirse a la Fuerza Armada tras el despliegue militar estadounidense.

Actualmente, el ejército venezolano cuenta con 200 mil efectivos junto a otros 200 mil policías y otros ocho millones de reservistas de la Milicia Nacional Bolivariana, según indicó Maduro. En medio de la tensión con Estados Unidos, el mandatario llamó a los uniformados a sostener un "plan de ofensiva permanente" en respuesta a la "agresión imperialista".



