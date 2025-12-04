Maduro confirmó una conversación “cordial” con Trump en medio de la presión militar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que sostuvo una llamada con su par estadounidense, Donald Trump, hace diez días. Señaló que se produjo en un tono “cordial”, en medio de la reciente crisis entre Caracas y Washington por una escalada de presión militar.

Desde agosto Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe a la que se incorporó en noviembre el portaaviones más grande del mundo. La Casa Blanca tiene como argumento combatir el tráfico de drogas, pero Venezuela sostiene que la operación busca derrocar al gobierno.

"Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela", dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", declaró el gobernante venezolano.

El propio Trump confirmó el pasado domingo que habló por teléfono con Maduro, aunque no brindó muchos detalles: "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica". Días antes, el mandatario había señalado que Estados Unidos comenzaría "muy pronto" a apuntar a "narcotraficantes venezolanos" en operaciones "en tierra".

Despliegue militar en el Caribe

En medio de las maniobras militares, autoridades aeronáuticas estadounidenses emitieron una alerta por el incremento de actividad militar en el Caribe. Esto llevó a ocho aerolíneas internacionales a suspender operaciones desde y hacia Venezuela al argumentar razones de seguridad.

Ataques contra embarcaciones

Fuerzas militares de Estados Unidos bombardearon a 20 presuntas embarcaciones en el Caribe y el Pacifico, con un saldo de 83 muertos. El primer ataque contra una lancha fue el 2 de septiembre y dejó 11 muertos, según publicó el propio Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Recientemente la Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque en esa acción en aguas del Caribe y mató en el agua a sobrevivientes del primer misil. Ese nuevo bombardeo contra personas flotando en aguas internacionales es considerado como un posible crimen de guerra por legisladores demócratas, que han prometido presionar para lograr una investigación en el Congreso.

Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el pasado 24 de noviembre. En agosto también aumentó la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Maduro denuncia que las maniobras militares estadounidenses buscan en realidad derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país. El mandatario afirma que su país resistió ante “22 semanas de guerra psicológica”.

"Me gusta la prudencia, a mí no me gusta la diplomacia de micrófonos, cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se dé", añadió Maduro. El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello también habló y sostuvo que las últimas semanas el país fue sometido a una "guerra psicológica" que "pasó a terrorismo psicológico".