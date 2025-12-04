Cámara de Diputados: uno por uno, todos los legisladores que juraron el miércoles 3 de diciembre

El miércoles 3 de noviembre, la Cámara de Diputados le tomó juramento a los legisladores que asumirán su banca el próximo 10 de diciembre. La lista completa de personas que juraron fue de 125, 64 correspondientes a la alianza entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR y el PRO, y 45 al bloque de Unión por la Patria (UxP).

Virginia Gallardo prestando juramento como Diputada

El listado completo de los diputados que juraron, con la excepción de Juan Schiaretti y Atilio Basualdo, es la siguiente:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

LLA:

- Abel Chiconi.

- Adrián Brizuela.

- Adrián Ravier.

- Agustín Pellegrini.

- Alejandro Carrancio

- Alejandro Fargosi.

- Alejandro Finocchiaro

- Alfredo Gonzáles.

- Álvaro García.

- Álvaro Martínez.

- Andrea Fernanda Vera.

- Andrés Laumann.

- Bárbara Andreussi.

- Carlos Almena.

- Carlos Zapata.

- Diego Hartfield.

- Enrique Lluch.

- Federico Pelli.

- Gabriela Flores.

- Gastón Riesco.

- Gino Visconti.

- Giselle Castelnuovo

- Gladys Humenuk

- Gonzalo Roca.

- Hernán Urien.

- Jairo Henoch Guzmán.

- Joaquín Patricio Ojeda.

- Johanna Longo-

- Juan Pablo Montenegro.

- Karen Reichardt.

- Laura Rodríguez Machado.

- Laura Sodano.

- Luis Petri.

- Maira Frias.

- Marcos Patiño.

- Margarita Mondaca.

- María Fernanda De Sensi.

- María Gruber.

- María Julieta Metral Asensio.

- María Luisa González Estevarena.

- Mercedes del Rosario Goitía.

- Miguel Rodríguez.

- Miriam Niveyro

- Mónica Becerra.

- Nicolás Emma.

- Patricia Holzman.

- Rubén Torres

- Sabrina Ajmechet.

- Sebastián Pareja

- Sergio “Tronco” Figliuolo

- Soledad Molinuevo.

- Valentina Ravera.

- Virgina Gallardo.

- Yamile Tomassoni.

Tensión en Diputados y señal oficial manipulada: Germán Martínez cuestionó la jornada legislativa y el clima político

Peronismo:

- Abelardo Ferrán.

- Adriana Serquis.

- Agustín Rossi.

- Agustín Tita.

- Agustina Propato.

- Alejandrina Belén.

- Caren Trepp.

- Cecilia López Pasquali de Balmaceda.

- Claudia Palladino.

- Félix Emir.

- Fernanda Díaz.

- Fernanda Miño.

- Fernando Edgardo Monguillot.

- Gabriela Pedrali.

- Graciela de la Rosa.

- Guillermo Michel.

- Horacio Pietragalla.

- Hugo Moyano.

- Hugo Yasky.

- Itai Hagman.

- Jimena López.

- Jorge Alejandro Mukdise.

- Jorge Taiana.

- Juan Carlos Molina.

- Juan Grabois.

- Juan Pablo Luque.

- Julieta Campo.

- Laura Marianela Concepción Marclay.

- Lucía Cámpora.

- Marcelo Barbur.

- María Elena Velázquez.

- Marina Salzmann.

- Moira Lansesán.

- Nicolás Trotta.

- Raquel Kismer.

- Raúl Hadad.

- Santiago Roberto.

- Sebastián Galmarini.

- Sergio Dolce.

- Sergio Palazzo.

- Teresa García.

- Vanesa Siley.

- Varinia Marín.

Alejandro Finocchiaro

PRO:

- Alejandro Finocchiaro.

- Alicia Fregonese.

- Aníbal Tortoriello.

- Antonela Giampieri.

- Fernando de Andreis.

- Florencia de Sensi.

- Javier Sánchez.

UCR:

- Darío Schnider.

- Guillermo Agüero.

- Pamela Verasay.

PROVINCIAS UNIDAS:

- Carolina Basualdo.

- Gisela Scaglia.

- Ignacio García Aresca.

- María Inés Zigarán.

- Martín Lousteau.

- Pablo Farias.

Martín Lousteau

- INDEPENDENCIA:

- Gladys Medina.

- Javier Noquera.

INNOVACION FEDERAL:

- Bernardo Biella.

- Oscar Herrera Ahuad.

IZQUIERDA:

- Myriam Bregman.

- Nicolás del Caño.

- Romina del Pla.

Myriam Bregman

PRODUCCION Y TRABAJO:

- Carlos Jaime.

DEFENDAMOS CORDOBA:

- Natalia de la Sota.

LA NEUQUINIDAD:

- Karina Maureira.

PJ San Luis:

- Jorge “Gato” Fernández.

Javier Milei acompañado por su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santilli durante la jura de los diputados

Cruces, chicanas e insultos: qué pasó durante el juramento de los nuevos diputados

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, fue reelecto este 3 de diciembre por amplia mayoría. La sesión preparatoria tuvo la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El primer cruce entre libertarios y los peronistas se produjo cuando el legislador salteño justicialista Aldo Leiva le pidió a los gritos al mandatario que “no venda la patria”, y recibió un canto masivo de los diputados de LLA, apoyando al jefe de Estado.

"Por la libertad de Cristina", por "Palestina libre" y por "los 30 mil desaparecidos": las juras más llamativas en la Cámara de Diputados

A las 13 horas comenzó la sesión, que fue presidida por Gerardo Cipollini, el legislador de mayor edad del recinto, quien se encargó de tomarle juramento a los diputados electos y a quienes reemplazan a los que presentaron oportunamente sus renuncias.

Las situaciones más complejas se presentaron cuando los legisladores peronistas juraron por “Cristina Libre” o contra las diferentes reformas impulsadas por Gobierno, lo que provocó el repudio de los libertarios. Los diputados de izquierda también apuntaron contra Milei, lo que generó más gritos, intercambios de insultos y chicanas.

HM/DCQ