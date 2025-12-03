La jura de los 127 nuevos diputados nacionales se realizó hoy en la Cámara de Diputados, un acto protocolar que marcó el inicio formal del período legislativo y fue presidido por Gerardo Cipolini, diputado radical de 82 años y legislador más longevo presente, quien tomó juramento a todos los legisladores electos. Al acto asistieron representantes de diversos bloques políticos, además del presidente Javier Milei, su equipo cercano y funcionarios claves, cuya presencia reflejó la importancia de la ceremonia y el contexto político en el que asume la nueva Cámara.

Al mismo acto se lo empañaron comentarios sexistas captados en vivo a través de un micrófono abierto, atribuidos a Cipolini; frases como "¿Quién es Rosario Goitía? ¡Qué buena que está!" y "¡Qué buena que está la peruca!" provocaron un escándalo inmediato en el recinto, indignaron a legisladores presentes y generaron repudio en redes.

Cecilia Moreau, primera vicepresidenta de la Cámara por el bloque Fuerza Patria, condenó públicamente los exabruptos y afirmó: "Creo que las mujeres somos mucho más que un buen cuerpo, somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia", subrayando la importancia de la igualdad de género en la política.

Lo atribuyó Cipolini a errores de la tecnología y negó ser el autor de los comentarios: “La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles... Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón por algo que no he dicho”. Su explicación no logró frenar la viralización de los comentarios ni la ola de críticas en redes sociales y medios.

Acto seguido de finalizar la toma de juramento, regresó a su banca y dejó el lugar a Martín Menem, quien fue reelegido como presidente de la Cámara de Diputados por amplia mayoría. La sesión continuó con la elección de las autoridades que acompañarán la presidencia, incluida la primera vicepresidencia, cargo que asumió Cecilia Moreau.

Durante la jornada también se puso en evidencia las tensiones políticas que atraviesa la nueva Cámara de Diputados.

Otro cruce en la jura de los nuevos diputados nacionales

La jura de los nuevos diputados nacionales se convirtió en uno de los momentos más tensos de la jornada en la Cámara de Diputados: Nicolás del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, protagonizaron un fuerte cruce con otros legisladores y generaron un escándalo que se replicó rápidamente en redes sociales.

Allí, Del Caño inició su discurso con críticas al Gobierno y consignas internacionales: “¡Fuera Trump de Venezuela y América Latina!”, acusando al Ejecutivo de “represor” y pidiendo por la libertad de Palestina. Sus palabras fueron respondidas con abucheos desde distintas bancas, y un tenso enfrentamiento verbal con la diputada Lilia Lemoine.

Minutos más tarde, Romina Del Plá tomó juramento y expresó también un mensaje político y social, defendiendo derechos laborales, educación pública, derechos de las mujeres y de las diversidades, y la soberanía de Palestina: “Por los derechos de los trabajadores; contra la reforma laboral; por los jubilados, contra la persecución a los que luchan; por la educación pública, gratuita, científica y laica; por los derechos de las mujeres y de las diversidades; por el derecho del pueblo palestino a existir desde el río hasta el mar; por el socialismo en Argentina y en el mundo, ¡sí, juro!”.

Luego, Myriam Bregman completó la serie de juramentos de la izquierda con un discurso igualmente contundente: “Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras; por los 30 mil detenidos desaparecidos; por la lucha antiimperialista, ¡fuera yankees de Venezuela y América Latina!; por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales; por el socialismo; contra el genocidio en Palestina, ¡sí, juro!”. Además, criticó directamente a Lilia Lemoine, quien continuaba con interrupciones: “Que esta señora se calle la boca porque nos tiene re cansados”, señaló.

