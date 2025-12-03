Tensión en la jura: gritos, abucheos y el “¡Tomá!” del Frente de Izquierda a Lemoine

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados dejó este miércoles una escena tensa y ruidosa, con intercambio directo entre legisladores del Frente de Izquierda y la diputada libertaria Lilia Lemoine. En plena jura, con el presidente Javier Milei presente en el recinto, los discursos de Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Myriam Bregman se cruzaron con los gritos y abucheos de la legisladora de La Libertad Avanza (LLA), que interrumpió a pocos metros.

El momento más áspero se produjo durante el turno de Nicolás del Caño. El dirigente utilizó su jura para enumerar causas sociales, laborales y posturas sobre la situación internacional. Cuando mencionó a Gaza, Palestina y Venezuela, Lemoine reaccionó desde su banca con insultos y gritos que se escucharon en el recinto.

“Por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad, por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre. Fuera Trump de Venezuela y de América Latina. Por la clase trabajadora y el socialismo, sí, juro”, expresó Del Caño.

Al cerrar la frase, se giró hacia Lemoine, levantó las dos manos y lanzó un “Tomá”, que encendió aún más la discusión. La diputada de LLA le respondió con nuevos abucheos. “Juren por la Argentina”, se escuchó gritarle en varios tramos. Cerca, Del Plá replicaba: “Los trabajadores tenemos que gobernar”.

El juramento de Romina Del Plá

La diputada también incluyó definiciones políticas en su fórmula: “Por los derechos de los trabajadores contra la reforma laboral; por los jubilados; contra la persecución a los que luchan; por la educación pública, gratuita, científica y laica; por los derechos de las mujeres y las diversidades; por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar; porque frente a esta barbarie los trabajadores tenemos que gobernar por el socialismo en Argentina y en el mundo, sí, juro”.

Mientras hablaba, Lemoine volvió a interrumpir con gritos. Desde el bloque de izquierda insistieron al presidente de la sesión con que “no se puede gritar en la jura”.

El turno de Myriam Bregman

Minutos más tarde, Myriam Bregman enfrentó una escena similar. Su juramento también incorporó reclamos por derechos humanos, críticas al negacionismo y una referencia directa a la presencia de la ministra saliente Patricia Bullrich, a quien definió como “represora”.

“Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras; por los 30 mil detenidos desaparecidos; contra el negacionismo, ni un paso atrás; por la lucha antiimperialista, fuera yankees de Venezuela y América Latina; por los derechos de las mujeres y las disidencias; por el socialismo; contra el genocidio en Palestina, sí, juro”.

Tras finalizar, Bregman apuntó nuevamente a Lemoine, que continuaba gritando desde su banca: “Y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene re cansados”, lanzó, generando nuevas reacciones en el recinto.

La mención de causas políticas en los juramentos es una práctica habitual en el Frente de Izquierda para visibilizar sus reclamos. Esta vez, los gritos de la diputada de LLA interrumpieron varias veces la ceremonia y tensaron una sesión que debía ser meramente formal.

De esta manera debutó el nuevo Congreso. La Libertad Avanza consiguió asegurarse la primera minoría en Diputados. Con el apoyo del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, que despegó a Fernando Monguillot, Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega del bloque de Unión por la Patria, el oficialismo alcanzó los 95 integrantes, dos más que UP. A eso se sumó el respaldo del entrerriano Rogelio Frigerio, que aportó un voto clave.

Con esa cifra, LLA se garantiza mayor peso en comisiones mientras la UCR y el PRO negocian una alianza para quedarse con una de las vicepresidencias.

