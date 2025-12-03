Javier Milei está presente en la jura de los Diputados al Congreso para celebrar la primera minoría

El presidente Javier Milei asiste al Congreso de la Nación y más específicamente a la Cámara de Diputados para asistir a la juera de los nuevos legisladores con los que La Libertad Avanza quedará como primera minoría en una de las dos cámaras.

El presidente está acompañado de su hermana, Karina Milei, en un palco reservado. Una escena distinta a la tensión que la Secretaria General y Manuel Adorni vivieron en la previa de la jura de los senadores, cuando la falta de un lugar asignado para la hermana presidencial, renovó tensiones con la Vicepresidenta.



Previo a la convocatoria a las sesiones extraordinarias, el Presidente asiste una vez más a la Cámara baja, pero esta vez no para hablarle a la Asamblea Legislativa, sino para celebrar que con la incorporación del diputado por Entre Ríos, Francisco Morchio, LLA conformará un bloque de 95 escaños y se constituye como la primera minoría. Ayudó a su vez la salida de tres diputados de Catamarca de Unión por la Patria (UP).

El Presidente tuvo un lugar privilegiado en el Palco de Diputados. Acompañado no solo por Karina, sino también por el jefe de Gabinete, Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli y el futuro Secretario de Medios, Javier Lanari.



Durante la jura de los nuevos 127 diputados, el Presidente fue aplaudido por la nueva primera minoría de pie.

La sesión fue presidida por Gerardo Cipolini, el hombre más longevo de la Cámara baja. Un diputado de la Unión Cívica Radical de más de 80 años. Así lo indica el reglamento de la Cámara baja. En tanto, Martín Menem, espero sentada en su banca a la espera de ser ratificado al frente del cuerpo.

El Presidente y su comitiva implicó un férreo operativo de Seguridad que Casa Militar debió desplegar.

La jura de nuevos diputados cuenta con la presencia de ministros, senadores, funcionarios del Poder Ejecutivo.