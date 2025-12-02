Santilli-Lamelas: reunión "protocolar" y "charla política"

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa ampliando su álbum de fotos. Este martes recibió en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior al flamante embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien presentó sus cartas credenciales el pasado 4 de noviembre ante el presidente Javier Milei y el secretario general de la Presidencia, Pablo Quirno.

Según explicaron en la Casa Rosada, el encuentro entre el Colo Santilli y Lamelas fue “estrictamente protocolar”: una presentación formal de ambos en sus funciones y un gesto de cordialidad para iniciar la coordinación del trabajo bilateral.

El embajador estadounidense mantiene una intensa agenda de reuniones con los ministros del gobierno de Milei. Este lunes se reunió con la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con su reemplazante, Alejandra Monteoliva. Bullrich, incluso, busca mantener su vínculo con Washington más allá de su salida del gabinete.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Javier Milei consagra la “Doctrina Bullrich”: Monteoliva, la heredera natural, juró en el Salón Blanco

Aunque la foto fue protocolar, la política estuvo presente en la conversación privada.El trasfondo de la reunión es la negociación del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, cuyo anuncio oficial sigue demorado.

El pasado 13 de noviembre se comunicó el cierre de un “acuerdo marco”, pero aún no se conocen los detalles de la letra chica ni qué capítulos deberán pasar por el Congreso argentino.

Este martes circularon versiones cruzadas sobre la fecha del anuncio: algunas fuentes se mostraron optimistas con un posible anuncio en diciembre, otras prefirieron la cautela y evitaron precisar plazos.

Durante la reunión, Lamelas reiteró en privado lo que ya había señalado en público: que recorrerá las provincias argentinas para establecer un vínculo directo con los gobernadores.

En su defensa ante el Senado de EE.UU., Lamelas había adelantado que su agenda se enfocaría en los recursos estratégicos de la Argentina y en fomentar nuevas inversiones norteamericanas, especialmente en energía, minería y tierras raras, sectores que considera prioritarios.

Al pasar por el Salón Blanco —donde se realizaba la jura de Monteoliva como nueva ministra de Seguridad Nacional—, Lamelas definió el vínculo bilateral como “espectacular”, reforzando el mensaje de sintonía política entre Washington y Buenos Aires.

La presencia del embajador en la Casa Rosada se inscribe en un escenario de creciente alineamiento entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei, tras la visita del mandatario argentino a la Casa Blanca y los avances en el acuerdo comercial bilateral.

Un factor clave en esta etapa ha sido el apoyo financiero del Tesoro estadounidense y del secretario Scott Bessent, que permitió fortalecer la intervención en el mercado de cambios local y dio aire al Gobierno para llegar con mayor margen a las elecciones del 26 de octubre.