Jura en Diputados: Córdoba renovó sus bancas y así quedó el mapa político

Con la presencia sorpresiva del presidente Javier Milei en uno de los palcos, este miércoles juraron los diputados nacionales electos el pasado 26 de octubre. La sesión preparatoria también ratificó a Martín Menem como presidente de la Cámara, en una ceremonia que dejó definida la nueva correlación de fuerzas para los próximos dos años. En el caso de Córdoba, asumieron ocho representantes, completando así la renovación parcial de la delegación provincial en el Congreso.

La Libertad Avanza fue el espacio con mayor número de incorporaciones. Prestaron juramento:

Gonzalo Roca

Laura Soldano

Marcos Patiño Brizuela

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Quienes se suman a los ya vigentes Gabriel Bornoroni, Celeste Ponce, Cecilia Ibáñez, Belén Avico y Luis Picat. Con este grupo, el oficialismo nacional consolida una fuerte presencia cordobesa dentro del bloque que alcanzó 95 bancas y se posicionó como primera minoría.

En tanto, por el interbloque Provincias Unidas juraron:

Carolina Basualdo

Ignacio García Aresca

Este último asumió en reemplazo de Miguel Siciliano, que no ocupará su banca tras ser convocado por el próximo gabinete provincial de Martín Llaryora. El único ausente de la jornada fue Juan Schiaretti, quien se recupera de una intervención quirúrgica y completará la formalidad más adelante.

Finalmente, Natalia de la Sota renovó su mandato por Defendamos Córdoba, luego de crear su propio bloque tras haberse apartado del oficialismo provincial. En representación de Unión por la Patria continúa Gabriela Estévez, completando así el mapa cordobés en la Cámara baja.

Con la nueva configuración parlamentaria, Unión por la Patria quedó con 94 diputados, mientras que Provincias Unidas reúne 18 escaños. A partir del 10 de diciembre, la delegación cordobesa asumirá plenamente sus funciones en un escenario político que anticipa negociaciones clave, especialmente en un Congreso sin mayorías propias.