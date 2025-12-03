Movida halcón aviva el fuego cruzado con el PJ ante el pedido de Llaryora de nueva deuda por USD 2.600 millones

En el marco de la maratónica sesión de esta tarde en la Unicameral que ya exhibe ánimos caldeados por adelantado, la oposición halcón y el PJ se cruzarán en una nueva polémica por la autorización que debe aprobar la Legislatura cordobesa al gobierno de Martín Llaryora para contraer nueva deuda por casi 2.600 millones de dólares.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 girado por el gobierno llaryorista, establece en su artículo 34 la autorización al Ejecutivo provincial, en el marco de la Ley 10.835, "a efectuar operaciones de crédito público en el ámbito de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) por hasta la suma total de U$D2.590.000.000".

La embestida de la oposición halcón, motorizada por Gregorio Hernández Maqueda, ya se puso en marcha en la previa del maratónico plenario. El fuego cruzado avivará la polémica en torno a los votos que se necesitan para darle la venia al gobierno de LLaryora para tomar nueva deuda.

"En instantes Llaryora quiere aumentar en un 60% la deuda total de la Provincia -U$D 2.590 millones- sin tener los dos tercios de los legisladores como requiere la Constitución Provincial. El objetivo: financiar con ese dinero su campaña electoral”, denunció el mileista opositor en las redes sociales. "Ni el comunista de (Axel) Kicillof se animó a tanto", embistió.

De este modo, Hernández Maqueda planteó de antemano que el oficialismo necesita las 2/3 partes del pleno para autorizar a contraer nueva deuda pública. Desde el PJ hablan de "empréstito" para afirmar que solo hace falta mayoría simple y así avanzar en la aprobación de este articulado referido a operaciones de financiamiento.

La polémica está servida y alimentará el fragor de la batalla discursiva que se desatará en el hemiciclo legislativo. En su movida, el halcón cambiemista rechaza el argumento oficialista. “Hacen falta los 2/3 de los presentes” para aprobar la autorización al gobierno, remarcó el mileista antes del inicio del plenario. Los duros sostienen que el PJ no cuenta con esa mayoría agravada. "Sin el radicalismo no lo podrían aprobar", advirtió una fuente opositora.

Hernández Maqueda, al igual que la bancada juecista comandada por Walter Nostrala, ya adelantó su rechazo al presupuesto y a las otras dos leyes que conforman el paquete económico de LLaryora para el año próximo. "Es un proyecto que no cierra por ningún lado y pone en riesgo el futuro de Córdoba", afirmó el dirigente que abrazó la causa mileista.

Al reafirmar su negativa a través de las redes, el representante de Mejor Futuro que integra el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) cuestionó: "Autorizan a la Agencia ACIF a duplicar la deuda actual". "Se busca endeudarnos por 2.600 millones de dólares. Más deuda -actualmente es de $2.200 millones de dólares- para tapar agujeros. Lo único histórico en este presupuesto es el endeudamiento", fustigó.

JxC se tensa

Antes de ingresar al recinto, Hernández Maqueda manifestó que la aprobación de este endeudamiento dependerá exclusivamente de la posición que adopte el bloque radical en la Unicameral. Lo cual genera tensión hacia adentro del interbloque opositor.

"Hoy la UCR tiene en sus manos la responsabilidad histórica de decidir si avala o no que Llaryora hipoteque el futuro de los cordobeses. No se trata de una discusión técnica: es una definición política y moral frente a un atropello institucional y un endeudamiento irresponsable", remarcó.

"Llaryora pretende hipotecar el futuro de los cordobeses para financiar su proyecto político personal. Está utilizando el endeudamiento como una herramienta electoral y, en el camino, vuelve a pisotear la Constitución Provincial. No vamos a ser cómplices de esta locura. Vamos a frenar este intento de endeudar a Córdoba para pagarle la campaña al gobernador”, expresó al endurecer aún más su posición.

En el caso de que el oficialismo avance con el proceso de toma de deuda mediante una mayoría simple, el mileista opositor adelantó que judicializará el procedimiento por su manifiesta inconstitucionalidad. "Ese camino llevará inevitablemente a la nulidad de la deuda, lo que agravaría aún más la ya delicada situación económica y financiera de la Provincia", completó.

En la sesión de este miércoles, la bancada oficialista se apresta a aprobar -en primera lectura- el presupuesto 2026 y las otras dos leyes económicas de la administración llaryorista. La segnda lectura está prevista para el 17 de diciembre.